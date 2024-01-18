Erciyes'te sömestir hareketliliği: Otellerde doluluk oranı yüzde 80

Yarıyıl tatilinde daha çok yerli ziyaretçilerin geldiğini belirten Elcuman, Çekya ve Polonya'dan haftada 2 charter seferinin devam ettiğini, ABD, Rusya, Endonezya ile Almanya'nın da aralarında bulunduğu 25 ülkeden misafir ağırladıklarını kaydetti. Kayak merkezindeki bir otelin yetkilisi Ali Emre Mart da sezonun açılmasından itibaren yoğunluk yaşamaya başladıklarını söyledi.

Rezervasyonlardan memnun olduklarını dile getiren Mart, "Yarıyıl tatilinde yüzde 80 doluluğumuz var. Sömestir için yoğun olarak aranıyoruz. Yüzde 100 kapasiteyle kapatacağımızı düşünüyoruz. Güzel bir ivme yakaladık. İnşallah bu sömestir yoğunluğunu şubat ve mart ayında da sürdüreceğiz." dedi.

Erciyes'te hizmet veren bir otelin satış ve pazarlama müdürü Ufuk Şavk da kayak merkezinde iki otellerinin bulunduğunu belirterek, "Yarıyıl için yüzde 20 indirim yapmıştık ve doluluk oranımızdan gayet memnunuz." ifadesini kullandı.