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EYT'liler için prim indirimi nasıl olacak? Kimler yaralanacak?

Emekli olduktan sonra yeniden aynı iş yerinde çalışmaya başlayan EYT’liler için uygulanacak 5 puanlık prim indiriminin ayrıntıları belli oldu. İşte prim indiriminde dikkat edilmesi gerekenler. "İndirim nasıl uygulanacak?", "Başka kimler yararlanabilecek?" Sorularının yanıtları haberimizde...

EYT'liler için prim indirimi nasıl olacak? Kimler yaralanacak? - 1

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayacak EYT'lilere uygulanacak olan 5 puanlık prim desteğinin ayrıntılarını paylaştı.

NTVPARA HABERLERİ

EYT'liler için prim indirimi nasıl olacak? Kimler yaralanacak? - 2

Emekli olduktan sonra 4A’lı (SSK) olarak tekrar çalışmaya başlayanlar için sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesiliyor. Brüt ücretin yüzde 32’si oranındaki SGDP’nin 7.5 puanı işçi payı, 24.5 puanı ise işveren payından oluşuyor. 

İşte prim indirimi uygulanabilmesi için aranan şartlar:

EYT'liler için prim indirimi nasıl olacak? Kimler yaralanacak? - 3

EYT düzenlemesi kapsamında emekli olan çalışanların işten çalışmaya devam etmek istemeleri ve işverenin yetişmiş işgücünü koruyabilmesi için SGDP işveren payında 5 puan indirim sağlandı. Teşvikin uygulanabilmesi için emekli olan kişinin 30 gün içinde aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlaması gerekiyor.

EYT'liler için prim indirimi nasıl olacak? Kimler yaralanacak? - 4

Emeklilik nedeniyle işten ayrılacak olan çalışanın ‘08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle’ kodu ile işten çıkışının gerçekleşmesi; emeklilik başvurusu sonrası yeniden çalışmaya başlayacak olan çalışanın, işyeri tarafından ‘Sosyal güvenlik destek primi’ sigortalılık kodu ile sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekiyor.

EYT'liler için prim indirimi nasıl olacak? Kimler yaralanacak? - 5

Çalışanın işten ayrılış bildirgesi 3 Mart 2023 tarihi ve sonrasında emekli aylığı talebi nedeniyle verilmeli ve işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamalı.

EYT'liler için prim indirimi nasıl olacak? Kimler yaralanacak? - 6

İşyerinin özel sektör işverenine ait olması gerekiyor.

EYT'liler için prim indirimi nasıl olacak? Kimler yaralanacak? - 7

İşveren tahakkuk edem primleri yasal süresi içinde ödemeli.

EYT'liler için prim indirimi nasıl olacak? Kimler yaralanacak? - 8

İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmamalı.

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