Faiz indirimi umutları yeniden canlandı: İşte konuşulan senaryolar

ÜRETİCİ FİYATLARI KAFALARI KARIŞTIRDI

Ülkede salı günü açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise nisanda yüzde 2,2 ile Nisan 2023'ten sonraki en yüksek seviyesini kaydetti.



Analistler, nisana ilişkin manşet verilerin yüksek geldiğini ancak mart verilerinin aşağı yönlü revize edildiğini belirtti.