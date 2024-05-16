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Faiz indirimi umutları yeniden canlandı: İşte konuşulan senaryolar

ABD enflasyon rakamlarının ardından faiz indirimi umutları yeniden alevlendi. Fed'in ilk faiz indirimini yapacağı tarihin netleşmeye başladığı belirtildi. Analistler, konut ve hizmet fiyatlarının yarattığı risklere de dikkat çekti.

Faiz indirimi umutları yeniden canlandı: İşte konuşulan senaryolar - 1

ABD'de aylık bazda beklentilerin altında gerçekleşen tüketici enflasyonu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Fed'in faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken, ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verileri piyasaların odağında yer aldı.

NTVPARA HABERLERİ

Faiz indirimi umutları yeniden canlandı: İşte konuşulan senaryolar - 2

Ülkede dün açıklanan enflasyon raporuna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile öngörülerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 yükseldi.

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine eylül ayında başlayabileceğine dair tahminlerin güçlendiğini belirtiyor

Faiz indirimi umutları yeniden canlandı: İşte konuşulan senaryolar - 3

Para piyasalarında Fed'in eylülde faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 73 ile fiyatlanıyor.

Analistler, Fed'in gelecek ayki toplantısında açıklayacağı politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin muhtemelen 25 baz puanlık 3 faiz indirimi yerine 2 faiz indirimine işaret edeceğini belirtti.

Enflasyonun gelecek aylarda Fed'in hedefine dönme yolunda göründüğünü ifade eden analistler, yüksek gelen konut ve hizmet enflasyonunun risk yarattığına dikkat çekti.

Faiz indirimi umutları yeniden canlandı: İşte konuşulan senaryolar - 4

ÜRETİCİ FİYATLARI KAFALARI KARIŞTIRDI

Ülkede salı günü açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise nisanda yüzde 2,2 ile Nisan 2023'ten sonraki en yüksek seviyesini kaydetti.

Analistler, nisana ilişkin manşet verilerin yüksek geldiğini ancak mart verilerinin aşağı yönlü revize edildiğini belirtti.

Faiz indirimi umutları yeniden canlandı: İşte konuşulan senaryolar - 5

Fed Başkanı Jerome Powell da nisan ayına ilişkin ÜFE verilerini "karışık" olarak nitelendirdi. Enflasyonu hedefe düşürmenin "sorunsuz bir yol" olmasını beklemediklerini dile getiren Powell, son dönemde yüksek gelen verilerin sabırlı olunması ve kısıtlayıcı para politikasının işini yapmasına izin verilmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Powell, kısıtlayıcı para politikasının enflasyonu düşürmesinin beklenenden daha uzun sürebileceğine dikkat çekti.

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