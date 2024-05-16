Faiz indirimi umutları yeniden canlandı: İşte konuşulan senaryolar
ABD enflasyon rakamlarının ardından faiz indirimi umutları yeniden alevlendi. Fed'in ilk faiz indirimini yapacağı tarihin netleşmeye başladığı belirtildi. Analistler, konut ve hizmet fiyatlarının yarattığı risklere de dikkat çekti.
ABD'de aylık bazda beklentilerin altında gerçekleşen tüketici enflasyonu, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.
Fed'in faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken, ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verileri piyasaların odağında yer aldı.