FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı tarihi
Fed, faiz indiriminde mart ihtimalini oldukça zayıflattı. ABD Merkez Bankası (Fed), bu yılın ilk toplantısında para politikasında daha fazla sıkılaşma ihtimalini sonlandırırken, faiz indirimlerinin ise mart ayı gibi erken bir tarihte başlamayacağının sinyalini verdi. ABD Merkez Bankası, yeni faiz kararını mart ayındaki toplantının sonunda açıklayacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED faiz kararı öncesinde, piyasaların bekleyişi sürmeye devam ediyor. FED'in yeni toplantısında nasıl bir karar vereceği ve piyasaların beklentisi sorgulanıyor. Şubat ayının son günleri yaklaşırken vatandaşların bu kapsamdaki araştırmaları da hız kazandı. İşte, FED faiz kararı hakkında son bilgiler...