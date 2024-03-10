FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı tarihi

FED faiz kararı öncesinde, piyasaların bekleyişi sürmeye devam ediyor. FED'in yeni toplantısında nasıl bir karar vereceği ve piyasaların beklentisi sorgulanıyor. Şubat ayının son günleri yaklaşırken vatandaşların bu kapsamdaki araştırmaları da hız kazandı. İşte, FED faiz kararı hakkında son bilgiler...