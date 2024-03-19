Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı öncesi bilinmesi gerekenler
Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Merkez Bankası, faiz kararını perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Enflasyonla mücadele kapsamında sıkılaştırma adımlarını hızlandıran TCMB'nin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.
PİYASALAR NE BEKLİYOR?
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'te sabit bırakacağı tahmin ediliyor.
Yüksek enflasyon ile birlikte yıl sonundan önce faiz indirimi yapılacağı yönündeki beklentiler ötelendi. Faiz artışı ihtimali ise tahminler arasına girdi.
Yerel seçimler öncesi mart ayında enflasyon beklentilerinin yanı sıra dövize talep arttı. Ekonomi yönetimi dövize olan talebin geçici olduğunu belirtirken, spekülasyonlara karşı uyarılarda bulundu.
Merkez Bankası, mart ayında enflasyonla mücadele kapsamında ilave sıkılaştırma adımlarını hayata geçirdi. Bankaların kredi büyümesine sınırlama getiren TCMB, nakit avans kullanımını zorlaştırdı.
Uzmanlar, mart ayı enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde faiz artışı ihtimalinin güçlendiğini belirtti.