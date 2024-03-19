Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı öncesi bilinmesi gerekenler

MERKEZ BANKASI'NDAN İLAVE ÖNLEMLER

Merkez Bankası, mart ayında politika faizinin yanı sıra ek önlemlere başvurdu.



Bu kapsamda bankaların kredi büyümesine sınır getirildi. Bankalar, bireysel ve ticari krediler için yüzde 2 büyüyebilecek. Ayrıca sınıra uymaya bankalara ek zorunlu karşılık tesisi getirildi.



İlave zorunlu karşılık adımları da hayata geçirildi. Aktif büyüklüğü 500 milyar TL üzerinde olan bankalar, TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 25'ini bloke olarak tesis edildi.



Aktif büyüklüğü 100 milyar TL üzerinde olan bankalar ise TL yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılıkların yüzde 15'i bloke olarak tesis edecek.



Merkez Bankası, zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz ödenmesi uygulamasına bir aydan kısa vadedeki mevduatları da dahil etti.