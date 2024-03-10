Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, çıkacak mı? Kademeli emeklilikte son durum
2000-2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) girişi olan EYT düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikte. Torba yasayla Meclis'e geleceği iddia edilen kademeli emeklilikte son durum araştırılıyor. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilikte son durum ne?
Geçtiğimiz yıl çıkarılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini (EYT) kaçıranlar için son haftalarda kademeli emeklilik yasası gündeme geldi. Basında ve sosyal medyada yer alan iddialara göre kademeli emeklilik yasasına yönelik çalışmalar yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu kapsamda net açıklama yaptı.