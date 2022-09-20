Karadeniz gazını karaya taşıyacak boru hattında sona yaklaşıldı

Uzun süredir Doğu Akdeniz'de çalışmalar yapan Oruç Reis Gemisi'ni buradaki ihtiyaçlara binaen Filyos'a çektiklerini belirten Dönmez, "Donanım ve yazılımla alakalı birtakım modernizasyon çalışmaları vardı. Oruç Reis sismik araştırma gemimiz daha çok iki boyutlu sismik araştırmalar yapmak üzere hazırlanmıştı daha önce. Şimdi bu da Barbaros Hayrettin Paşa'da olduğu gibi üç boyutlu sismik araştırma yapabilecek hale geliyor, ekipmanların şu anda montajı devam ediyor. Bir ay içerisinde inşallah buradaki modernizasyon çalışmalarını tamamlayacağız ve yeni görev yerine yollayacağız" diye konuştu.