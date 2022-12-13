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Kasko fiyatları tavan yaptı: En ucuz kasko nereden ve nasıl yapılır?

Kasko fiyatlarında artış sürüyor. Kaskolarını yenilemek isteyen sürücüler çok yüksek teklifler ile karşılaşıyor. Öyle ki bu rakam bir önceki poliçedeki rakamın 10 katı bile olabiliyor. Peki daha ucuza kasko nasıl yapılır? Muafiyetli kasko nedir? İşte detaylar...

Kasko fiyatları tavan yaptı: En ucuz kasko nereden ve nasıl yapılır? - 1

Otomobil sahipleri için kasko fiyatları el yakmaya başladı.

Yükselen döviz kuru ve artan araç ve yedek parça fiyatları kasko maliyetlerini bir yılda üç katına çıkardı.

Kasko fiyatları tavan yaptı: En ucuz kasko nereden ve nasıl yapılır? - 2

Bazı sürücüler kasko yaptırmaya gittiklerinde geçen yıla kıyasla 10 kat artış gösteren tekliflerle karşılaştığını belirtiyor. 

Kasko fiyatları tavan yaptı: En ucuz kasko nereden ve nasıl yapılır? - 3

Sektör yetkilileri gerçekleşen primler ve poliçe bedelleri üzerinden bakıldığında ortalama yüzde 220 artış olduğunu ifade ediyor.

Kasko fiyatları tavan yaptı: En ucuz kasko nereden ve nasıl yapılır? - 4

'2019'A GÖRE DÜŞÜŞ VAR'

Sigorta şirketleri ise kaskodaki artışların yüksek araç fiyatlarından kaynaklandığını söylüyor.

Ayrıca yetkililer, kaskonun araç fiyatına oranlanmasına göre bakıldığında 2019 yılına göre düşüş olduğunu paylaşıyor.

Kasko fiyatları tavan yaptı: En ucuz kasko nereden ve nasıl yapılır? - 5

Sürücüler artan fiyatlar karşısında kaskoda maliyeti düşürmenin yollarını arıyor.

Kasko fiyatları tavan yaptı: En ucuz kasko nereden ve nasıl yapılır? - 6

Peki ucuz kasko nasıl yapılır? Muafiyetli kasko nedir? Az prim ödemenin yolları nelerdir?

İşte ucuz kasko yaptırmanın yolları...

Kasko fiyatları tavan yaptı: En ucuz kasko nereden ve nasıl yapılır? - 7

Herşeyin içinde olduğu genişletilmiş kaskodan vazgeçilerek dar kasko yaptırılması halinde kasko ücreti yarı yarıya düşecektir.

Kasko fiyatları tavan yaptı: En ucuz kasko nereden ve nasıl yapılır? - 8

Kaskonun teminatları kontrol edilerek çıkarmalar yapılabilir.

Aracınızla yurtdışına çıktığınızda karşılaşabileceğiniz hasarlar, terör zararları, afet zararları ve kemirgen hayvan zararları gibi teminatları bölgenize ve durumunuza çıkarılması durumunda kasko maliyeti düşecektir. 

Kasko fiyatları tavan yaptı: En ucuz kasko nereden ve nasıl yapılır? - 9

Diğer bir alternatif ise aracınızı sadece çalınma ve pert durumlarına karşı kasko yaptırmak olacaktır.

Bu size kasko fiyatında ortalama yüzde 50'ye varan düşüş imkanı yaratacaktır.

Kasko fiyatları tavan yaptı: En ucuz kasko nereden ve nasıl yapılır? - 10

Yetkili servisler yerine aracınızı sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu tamirhanelere götürürseniz 
kasko fiyatında düşüş sağlayabilirsiniz.

Aracınızın tamirde kaldığı süreler içim ikame araç hizmetinden vazgeçebilirsiniz. 

Kasko fiyatları tavan yaptı: En ucuz kasko nereden ve nasıl yapılır? - 11

Muafiyetli kasko yaptırmanızda fiyatta ciddi bir düşüş gerçekleştirecektir.

Muafiyetli kasko, "belirli bir tutarın altındaki hasarları ben öderim" anlamına gelir.

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