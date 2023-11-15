Kiracı olduğu evi günlük kiraya verene 100 bin lira ceza

Çağlar, günübirlik kiralık evlerin yaygınlaşması ve sorunların artması üzerine günlük kiralık ev düzenlemesinin Meclis’e geldiğini anımsattı.

Düzenlemeyle birlikte konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için izin belgesi alınması gerekeceğini söyleyen Çağlar, “İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek. Bu süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha 15 günlük zaman tanınacak.” diye konuştu.