Kiracı olduğu evi günlük kiraya verene 100 bin lira ceza
Günübirlik ev kiralamanın yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan sorunların çözümü için yeni düzenlemeye gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, kiracı olduğu evi, başkalarına günlük kiraya verip kazanç elde edenlere 100 bin lira ceza kesilecek. 1 Ocak 2024’ten itibaren uygulanacak yasayla, kiraladığı konutu günlük kiraya verenler ile izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenlere de aynı ceza uygulanacak.
Kalabalık mekanlarda bulunmayı istemeyen veya otelde konaklamayı tercih etmeyenlerin tatil anlayışındaki değişiklik, son yıllarda günlük ev kiralama yöntemini yaygınlaştırdı.
Tatil maliyetini düşürmek isteyenlerin de tercihi ile günlük kiralanan ev sayısı, hızla arttı.
Ev sahiplerinin yüksek kazanç beklentisi ile konutunu günlük kiraya vermesi, emlak sektörünü olumsuz etkiledi.Antalya’da pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ev kiraları, 8 kat arttı. Kira fiyatlarındaki artışın yanı sıra kentte ev sahibi-kiracı anlaşmazlığı, konut stoku sıkıntısı sorunları oluştu.