Girişimcilere 2 milyon lira destek: Kimler yararlanabilecek?
KOSGEB'in yeniden kurgulanan Girişimcilik Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu. Buna göre programda üst limit 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkarıldı. Programa başvurular ise bugünden itibaren başladı. Tüm ayrıntılarıyla girişimci destek programı...
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) yeniden kurgulanan Girişimcilik Destek Programı'nın ayrıntıları belli oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in Girişimcilik Destek Programı'nın yeniden kurgulandığını açıklamıştı.
KOSGEB, girişimcilik desteklerini bugünkü şartlara göre güncelleyerek desteğin üst limitini 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkardı.