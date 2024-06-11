KOBİ'lere finansman güvencesi: Devlet destekli alacak sigortası (DDAS) nedir?
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) finansal kaynaklara erişiminde çeşitli mekanizmalar devreye alındı. KOBİ'lerin ticari faaliyetlerini daha güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri için 2018 yılında Devlet Destekli Alacak Sigortası uygulaması başlatıldı. Peki, Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS) nedir? DDAS ne işe yarar, hangi alacaklar için kullanılabilir?
Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS), KOBİ’lerin vadeli satışlarına ilişkin ticari alacaklarını teminat altına alan bir sigorta uygulamasıdır.
2018 yılında resmen uygulanmaya başlayan DDAS'ın paydaşları arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Özel Riskler Yönetim Merkezi ile Türk Reasürena A.Ş bulunuyor.