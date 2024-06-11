KOBİ'lere finansman güvencesi: Devlet destekli alacak sigortası (DDAS) nedir?

KİMLER FAYDALANABİLİR?

DDAS'yan faydalanmak için işletmelerin belirli kriterleri sağlaması gerekir:



- En az iki yıl önce kurulmuş olması

- Şirketin yurt içi satışlardan cirosunun 500 milyon TL'den az olması

- Şirketin risk değerlendirme kriterlerini sağlaması