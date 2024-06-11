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KOBİ'lere finansman güvencesi: Devlet destekli alacak sigortası (DDAS) nedir?

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) finansal kaynaklara erişiminde çeşitli mekanizmalar devreye alındı. KOBİ'lerin ticari faaliyetlerini daha güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri için 2018 yılında Devlet Destekli Alacak Sigortası uygulaması başlatıldı. Peki, Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS) nedir? DDAS ne işe yarar, hangi alacaklar için kullanılabilir?

KOBİ'lere finansman güvencesi: Devlet destekli alacak sigortası (DDAS) nedir? - 1

Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS), KOBİ’lerin vadeli satışlarına ilişkin ticari alacaklarını teminat altına alan bir sigorta uygulamasıdır.

2018 yılında resmen uygulanmaya başlayan DDAS'ın paydaşları arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Özel Riskler Yönetim Merkezi ile Türk Reasürena A.Ş bulunuyor.


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KOBİ'lere finansman güvencesi: Devlet destekli alacak sigortası (DDAS) nedir? - 2

Böylece işletmeler, ticari alacaklarını koruma altına alma imkanı elde eder. Şirketler, iflas, konkordato, tasfiye vb. hukuki durumlar ile temerrüde düşen ticari alacaklar için koruma altına alınır.

KOBİ'lere finansman güvencesi: Devlet destekli alacak sigortası (DDAS) nedir? - 3

DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI (DDAS) NE İŞE YARAR?

DDAS ile KOBİ'şer teminata bağlanmamış satışlardan doğan alacaklarını koruma alır. Borcun ödenmemesi durumunda teminat sağlanır.

KOBİ'lerin nakit akışlarının kesintiye uğraması engellenir. Likidite sıkışıklığı gibi sorunların önüne geçilir. Tahsilata dayalı olası risklerin korunmasını sağlar.

KOBİ'lere finansman güvencesi: Devlet destekli alacak sigortası (DDAS) nedir? - 4

KİMLER FAYDALANABİLİR?

DDAS'yan faydalanmak için işletmelerin belirli kriterleri sağlaması gerekir:

- En az iki yıl önce kurulmuş olması
- Şirketin yurt içi satışlardan cirosunun 500 milyon TL'den az olması
- Şirketin risk değerlendirme kriterlerini sağlaması

KOBİ'lere finansman güvencesi: Devlet destekli alacak sigortası (DDAS) nedir? - 5

HANGİ ALACAKLAR TEMİNAT ALTINA ALINABİLİR?


KOBİ'lerin herhangi bir teminata bağlanmamış yurt içi vadeli satışlarına ait ticari alacakları teminat altına alınabilir.

İşletmelerin yurt içi vadeli satışlarından doğan 120, 180, 240 ve 360 güne kadar vadeli, TL bazlı faturalarından oluşan ticari alacakları kapsama dahildi.

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