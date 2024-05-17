10 soruda kripto düzenlemesi: Kripto varlıklara el konulabilecek mi?
Kripto varlıkların tanımlanmasına ilişkin kanun teklifi dün TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi, kripto varlıklara ilişkin ilk yasal düzenleme olma özelliğini taşıyor. Düzenleme ile kripto para ticareti ve ihracı gibi birçok konu yasal zemine oturtulacak. Teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 30 Mayıs'ta yapılacak görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.
AK Parti milletvekillerinin imzasıyla dün Meclis Başkanlığı'na sunulan Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kripto varlıklara ilişkin ilk yasal düzenleme olma özelliğini taşıyor.
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, bu alandaki dünya uygulamalarının incelenmesinin ardından hazırlandı. Üzerinde uzun süredir çalışılan teklif, kripto varlıklara, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin hükümlerin yanı sıra müşterilerin risklere karşı korunmasına yönelik düzenlemeler içeriyor.
Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifiyle ilgili 10 soru ve yanıtları...