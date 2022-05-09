Bitcoin'de dikkat çeken düşüş: Son 10 ayda yüzde 50'den fazla değer kaybetti

KÜRESEL MERKEZ BANKALARINDA FAİZ ARTIŞI

Geçen hafta, ABD, İngiltere ve Avustralya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, yükselen fiyatlar ile mücadele etmeye çalışırken faiz oranlarını yükseltti. ABD Federal Rezervi, kilit borç verme oranını yarım puan artırarak, 20 yıldan fazla bir süredir en büyük faiz artışını gerçekleştirdi.