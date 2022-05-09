Bitcoin'de dikkat çeken düşüş: Son 10 ayda yüzde 50'den fazla değer kaybetti

Haberler - ntv.com.tr 09.05.2022 - 14:28
Bitcoin, yaklaşık son 10 aydır en düşük seviyesine gerileyerek 33 bin doların altına düştü.
Dijital varlıkların değerindeki düşüş, son günlerde dünya genelindeki borsaların da düşmesiyle ortaya çıktı. Bazı, Asya piyasaları Japonya'nın gösterge Nikkei endeksinin yaklaşık yüzde 2,5 düşmesiyle tekrar düşüşe geçti.
Bitcoin, toplam değeri 640 milyar dolara yakın olan kripto para piyasasının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.
Dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum da geçen hafta yüzde 10'dan fazla değer kaybetti. 2022'nin çoğu kripto para piyasası için nispeten sakin geçmiş olsa da, dijital varlıklarda dalgalı ticaret önceki yıllarda o kadar sıra dışı değildi.
Kripto para ticaretine yıllarca bireysel yatırımcılar hakim oldu, ancak daha yakın zamanlarda piyasa, hedge fonları ve para yöneticileri gibi profesyonel yatırımcıların akını gördü. Dijital varlık ticareti yapan daha geleneksel yatırımcılarla birlikte, kripto para birimleri küresel borsaların hareketlerini giderek daha fazla takip etmeye başladı.
Diğer taraftan, kripto para satın alan kurumsal yatırımcıların çoğu, bunları teknoloji hisselerine benzer şekilde risk varlıkları olarak görüyor. Piyasa belirsizliği zamanlarında, geleneksel yatırımcılar genellikle daha riskli varlıklar olarak gördüklerini satarlar ve paralarını daha güvenli yatırımlara yönlendirirler.
Geçen hafta, ABD, İngiltere ve Avustralya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, yükselen fiyatlar ile mücadele etmeye çalışırken faiz oranlarını yükseltti. ABD Federal Rezervi, kilit borç verme oranını yarım puan artırarak, 20 yıldan fazla bir süredir en büyük faiz artışını gerçekleştirdi.
Bu, bazı yatırımcılar arasında enflasyonun ve daha yüksek borçlanma maliyetinin küresel ekonomik büyüme üzerinde büyük bir etkisi olabileceğine dair daha fazla endişeyi tetikledi.
Yatırımcılar, Ukrayna'daki savaşın dünya ekonomisine etkisi konusunda da endişeli.
Bu arada, geçen yıl Bitcoin iki ülkede - El Salvador ve Orta Afrika Cumhuriyeti - yasal ihale haline geldi.
El Salvador, tüketicilerin ABD dolarının yanı sıra tüm işlemlerde kripto para birimini kullanmasına izin vereceğini söylediğinden, Uluslararası Para Fonu kararını geri almaya çağırdı.