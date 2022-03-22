NFT satışları bir yılda yüzde 21 bin arttı

NFT'ler, bir blok zincirine veya dijital deftere kaydedilen sanat, oyun veya diğer yaratıcı ürünleri içeren dijital koleksiyonlar olarak düşünülebilecek benzersiz dijital varlıklardır.

Son dönemde satışlarında patlama olduğu aktarılan NFT piyasasında geçtiğimiz yıl alıcı sayısı yaklaşık yüzde 3 bin artarken, satıcı sayısı yüzde 3 bin 669 yükseldi.

Raporda ayrıca, NFT'lerin satılmadan önce 2021'de ortalama 48 gün tutulduğu, bir önceki yıl ise bu rakamın 156 gün olduğu tespit edildi.