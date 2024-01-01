Lokanta ve kafelerde yeni dönem başladı
Ticaret Bakanlığı'nın yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koymasına ilişkin düzenlemesi yürürlüğe girdi. Artık işletmeler tarife ve fiyat listelerini girişte görünür bir yere koyacak.
Lokanta ve kafelerde fiyat listelerinin giriş kapısı önünde yer alması uygulaması başladı.
Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, 19 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanmış ve işletmelere 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçiş süreci tanınmıştı.