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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz kararı, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Dolar, altın ve borsa yatırımlarını etkileyen faiz kararı öncesinde yatırımcılar güvenli limanlarına çekildi. Peki, mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı) - 1

Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay 8 toplantı sonrasında faizi sabit bırakan TCMB'nin mart ayında alacağı politika faizi kararı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı) - 2

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı mart ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası mart ayı faiz kararı 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı) - 3

ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. TCMB, şubat ayında beklentilere paralel faizi yüzde 45'te sabit tuttu.

Fatih Karahan başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken, Merkez Bankası 8 toplantı sonra faiz artırım sürecini sonlandırdı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı) - 4

TCMB ANKETİNE GÖRE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 42,04 oldu. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.

Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 40 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64TL olarak gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.

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