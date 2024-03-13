Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? (2024 TCMB mart ayı PPK faiz kararı)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz kararı, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Dolar, altın ve borsa yatırımlarını etkileyen faiz kararı öncesinde yatırımcılar güvenli limanlarına çekildi. Peki, mart ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay 8 toplantı sonrasında faizi sabit bırakan TCMB'nin mart ayında alacağı politika faizi kararı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?