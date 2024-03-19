Merkez Bankası mart ayı faiz kararı bu hafta açıklanacak: Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olur?
Merkez Bankası'nın mart ayı faiz kararı için gözler PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısına çevrildi. Yılın üçüncü PPK toplantısı ardından faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, ayında kaçında yapılacak?
Merkez Bankası mart ayı faiz kararı için geri sayım sürüyor. Dolar, altın ve borsa yatırımlarını etkileyen faiz kararı öncesinde yatırımcılar güvenli limanlarına çekildi. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu.