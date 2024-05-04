Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem 15 Mayıs’ta başlıyor: Artık tek fiyat olacak
Akaryakıt satışında yeni bir döneme geçiliyor. Benzin ve motorin satışında farklılaştırılmış olsun ya da olmasın aynı tür tüm akaryakıtlar için aynı fiyat uygulanacak. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, 15 Mayıs’ta yürürlüğe girecek.
Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanmayacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), 8370 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.Buna göre, karar kapsamında, farklılaştırılmış akaryakıtlar için artık fiyat farkı uygulanamayacak.