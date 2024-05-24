Merkez'den yeni adımlar: Mevduat faizleri yükselir mi?
Merkez Bankası, mevduat faizlerinde düşüşe yol açan likidite fazlasını önlemek için bazı adımları hayata geçirdi. Bu kapsamda zorunlu karşılık ve döviz kredisine sınır uygulamaya alındı. Merkez'in adımlarına piyasanın ilk tepkisi nasıl oldu? Mevduat faizlerinde yükseliş yaşanır mı?
Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 50'de sabit tutarken, mevduat faizlerine yönelik endişeleri gidermek üzere bazı adımları hayata geçirdi.
Bu çerçevede TL mevduat ve kur korumalı mevduatta zorunlu karşılık oranları yükseltildi. Aynı zamanda dövizde kredi büyümesine yüzde 2 sınırı getirildi.