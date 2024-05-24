Merkez'den yeni adımlar: Mevduat faizleri yükselir mi?

NTV yayınında konuşan Doç. Dr. Levent Yılmaz, döviz kredi büyümesine ilişkin düzenlemeyi de değerlendirdi.

Yılmaz, "TL krediye erişimin zorlaşması, döviz kurundaki stabil seyir ve kur beklentilerinin çıpalanmış olması döviz kredilerini işletmeler için cazip kılmıştı. Bankalarda TL kredi büyümesi sınırı olduğu için müşterilerine döviz kredisi vermeye başlamıştı. Böylece döviz kredisi talebi ve arzı kesişmeye başlamıştı. Döviz kredilerde büyüme 2024 başından bu yana ilave 20 milyar doları aşarken, toplam 145 milyar dolara geldi. Finansal istikrarı tehdit ettiği için döviz kredisi büyümesi endişe yaratmıştı." ifadelerini kullandı.



Diğer taraftan bankacılar, zorunlu karşılık adımlarının ardından 500-800 milyar lira bandında likiditenin kalıcı olarak piyasadan çekilmesini bekliyor.