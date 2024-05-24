Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor? (Aylık yüzde 56 faiz fırsatı)

2024 mayıs ayı güncel banka mevduat faiz oranları, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte araştırılıyor. Nakit birikimlerini aylık vadeyle faize yatırmak isteyen yatırımcılar, yenilenen mevduat faizleriyle büyük kazanç sağlayabiliyor. Bazı bankalarda güncel mevduat faiz oranı yüzde 56 dayanmış durumda. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte mayıs ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.