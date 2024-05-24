Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor? (Aylık yüzde 56 faiz fırsatı)
Mevduat faiz oranlarında güncel görünüm, elinde nakit parası bulunan yatırımcıların gündeminde yer almaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasının ardından, hangi bankanın aylık ne kadar faiz verdiği merak ediliyor. Ellerinde bulunan nakit paraları değerlendirmek isteyen yatırımcılar ise mevduat faizi hesaplama ekranından, tüm bankaların güncel mevduat faiz oranlarını görüntüleyebiliyor. Bazı bankalarda aylık vadeyle yeni müşterilere özel yüzde 56'ya kadar faiz fırsatları yer alıyor. Peki, mayıs ayı mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?
2024 mayıs ayı güncel banka mevduat faiz oranları, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte araştırılıyor. Nakit birikimlerini aylık vadeyle faize yatırmak isteyen yatırımcılar, yenilenen mevduat faizleriyle büyük kazanç sağlayabiliyor. Bazı bankalarda güncel mevduat faiz oranı yüzde 56 dayanmış durumda. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte mayıs ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.