Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor? (Aylık yüzde 56 faiz fırsatı)

Mevduat faiz oranlarında güncel görünüm, elinde nakit parası bulunan yatırımcıların gündeminde yer almaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasının ardından, hangi bankanın aylık ne kadar faiz verdiği merak ediliyor. Ellerinde bulunan nakit paraları değerlendirmek isteyen yatırımcılar ise mevduat faizi hesaplama ekranından, tüm bankaların güncel mevduat faiz oranlarını görüntüleyebiliyor. Bazı bankalarda aylık vadeyle yeni müşterilere özel yüzde 56'ya kadar faiz fırsatları yer alıyor. Peki, mayıs ayı mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor?

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor? (Aylık yüzde 56 faiz fırsatı) - 1

2024 mayıs ayı güncel banka mevduat faiz oranları, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte araştırılıyor. Nakit birikimlerini aylık vadeyle faize yatırmak isteyen yatırımcılar, yenilenen mevduat faizleriyle büyük kazanç sağlayabiliyor. Bazı bankalarda güncel mevduat faiz oranı yüzde 56 dayanmış durumda. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte mayıs ayı itibarıyla güncel banka mevduat faiz oranları.

EKONOMİ HABERLERİ

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor? (Aylık yüzde 56 faiz fırsatı) - 2

GÜNCEL MEVDUAT FAİZİ ORANLARI

Mayıs 2024 itibarıyla ana para 1 milyon TL'ye aylık vade süresiyle en yüksek faiz veren bankalar şu şekilde;

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor? (Aylık yüzde 56 faiz fırsatı) - 3

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 56

Vade Sonu Tutar: 1.045.289,62 TL

Net Kazanç: 45.289,62 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor? (Aylık yüzde 56 faiz fırsatı) - 4

İNG BANK

Faiz oranı: Yüzde 54

Vade Sonu Tutar: 1.043.672,13 TL

Net Kazanç: 43.672,13 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor? (Aylık yüzde 56 faiz fırsatı) - 5

ANADOLU BANK

Faiz oranı: Yüzde 54

Vade Sonu Tutar: 1.043.672,13 TL

Net Kazanç: 43.672,13 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor? (Aylık yüzde 56 faiz fırsatı) - 6

FİBA

Faiz oranı: Yüzde 53

Vade Sonu Tutar: 1.042.863,39 TL

Net Kazanç: 42.863,39 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor? (Aylık yüzde 56 faiz fırsatı) - 7

HAYAT FİNANS

Faiz oranı: Yüzde 52,49

Vade Sonu Tutar: 1.042.450,93 TL

Net Kazanç: 42.450,93 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor? (Aylık yüzde 56 faiz fırsatı) - 8

TEB

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL

Net Kazanç: 42.054,64 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor? (Aylık yüzde 56 faiz fırsatı) - 9

N KOLAY

Faiz oranı: Yüzde 52

Vade Sonu Tutar: 1.042.054,64 TL

Net Kazanç: 42.054,64 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor? (Aylık yüzde 56 faiz fırsatı) - 10

AKBANK

AKBANK yeni müşterilere özel yüzde 50 faiz fırsatı sunuyor

Faiz oranı: Yüzde 50

Vade Sonu Tutar: 1.040.437,16 TL

Net Kazanç: 40.437,16 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor? (Aylık yüzde 56 faiz fırsatı) - 11

DENİZBANK

Faiz oranı: Yüzde 49

Vade Sonu Tutar: 1.039.628,42 TL

Net Kazanç: 39.628,42 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor? (Aylık yüzde 56 faiz fırsatı) - 12

VAKIFBANK

Faiz oranı: Yüzde 49

Vade Sonu Tutar: 1.039.628,42 TL

Net Kazanç: 39.628,42 TL

Güncel mevduat faizi oranları 2024: Hangi banka aylık ne kadar, yüzde kaç faiz veriyor? (Aylık yüzde 56 faiz fırsatı) - 13

ODEABANK

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade Sonu Tutar: 1.038.819,67 TL

Net Kazanç: 38.819,67 TL

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