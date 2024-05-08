Nisan ayında hangi yatırım araçları kazandırdı?
Türkiye İstatistik Kurumu, yatırım araçlarının nisan ayı performanlarını açıkladı. Dolar ve euronun kaybettirdiği ayda borsanın performansı merak konusu oldu. İşte nisan ayı en çok kazandıran yatırım aracı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,17, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,59 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.