Nisan ayında hangi yatırım araçları kazandırdı?

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,08 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,80 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.