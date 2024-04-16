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Piyasalarda kafalar karışık: Faiz indirimleri rafa mı kalkıyor?

Küresel piyasalarda kafalar karıştı. Güçlü gelen verilerin ardından faiz indirimi beklentileri ötelendi. Piyasalar, Fed'in ilk faiz indirimine yönelik beklentilerini haziran ayından eylül ayına erteledi. Faiz artış ihtimali de yeniden konuşulmaya başlandı.

Piyasalarda kafalar karışık: Faiz indirimleri rafa mı kalkıyor? - 1

Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik fiyatlanmalar etkili oldu.

Son dönemde ABD'de açıklanan veriler ekonomik aktivitedeki güçlü duruşa işaret etti. Bu durum para piyasalarındaki fiyatlamalara da yansırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali de günden güne ötelendi.

Veriler enflasyondaki soğumaya ilişkin net bir duruş ortaya koyamazken, istihdamdaki piyasasındaki güçlü duruş devam etti.

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Piyasalarda kafalar karışık: Faiz indirimleri rafa mı kalkıyor? - 2

Son olarak dün ülkede açıklanan perakende satış verilerinin martta aylık bazda yüzde 0,7 ile tahminlerin üzerinde artış kaydetmesi, Fed'in temmuzda faiz indirimine başlayacağına yönelik tahminlerin zayıflamasında etkili oldu.

Analistler, ekonomideki güçlü duruşa işaret eden verilerin Fed yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmelerle desteklendiğini ifade ederek, para piyasalarında bu yıl toplamda 50 baz puanlık faiz indiriminin fiyatlandığını bildirdi.

Piyasalarda kafalar karışık: Faiz indirimleri rafa mı kalkıyor? - 3

FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNLERİ ÖTELENDİ

Yıl başında Fed'in ilk faiz indirimine yüzde 85 ihtimal ile martta gideceği tahmin ediliyordu. Daha sonra piyasalar haziran ayında indirim ihtimaline odaklanmıştı.

Güçlü gelen makroekonomik verilerin ardından bankanın faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 71 ile eylül toplantısını işaret etti.

Bu arada göre faiz artış ihtimali de yeniden ihtimaller arasında yer aldı.

Piyasalarda kafalar karışık: Faiz indirimleri rafa mı kalkıyor? - 4

İLK FAİZ İNDİRİMİ AVRUPA'DAN GELEBİLİR

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ilk faiz indirimine yüzde 86 ile haziranda, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yüzde 84 ihtimalle ağustosta ilk faiz indirimine gidebileceği tahmin ediliyor.

Piyasalarda kafalar karışık: Faiz indirimleri rafa mı kalkıyor? - 5

DEV BANKA BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

ABD merkezli banka Morgan Stanley, Fed'den faiz indirim beklentilerini güncelledi.

Banka, ilk faiz indirim tarihini tammuz ayına çekti. Daha önce dört faiz indirimi beklediğini duyuran banka, bu tahminini de üçe indirdi.

Bu gelişmelerle birlikte Dolar endeksi 106 bandını aşarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini test etti. 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,67 yükseliş kaydetti.

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