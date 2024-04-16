Piyasalarda kafalar karışık: Faiz indirimleri rafa mı kalkıyor?

Küresel piyasalarda merkez bankalarının faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik fiyatlanmalar etkili oldu.



Son dönemde ABD'de açıklanan veriler ekonomik aktivitedeki güçlü duruşa işaret etti. Bu durum para piyasalarındaki fiyatlamalara da yansırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali de günden güne ötelendi.



Veriler enflasyondaki soğumaya ilişkin net bir duruş ortaya koyamazken, istihdamdaki piyasasındaki güçlü duruş devam etti.