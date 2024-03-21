Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihleri: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emeklilere bayram ikramiyesi ödemelerinde geri sayım başladı. Ramazan Bayramına kısa bir süre kala araştırmalarına hız veren emeklilere sevindiren haber geldi. 2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili beklenen açıklama ile ödeme tarihi sorgulanıyor. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında milyonlarca emekliye ödenen emekli ikramiyelerinin hesaplarda olacağı tarihe dair bilgi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Ramazan Bayramı'na günler kalması ile beraber, gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihe çevrildi. İşte, SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihinde son durum...