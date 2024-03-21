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Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihleri: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemelerinde geri sayım başladı. Ramazan Bayramına kısa bir süre kala araştırmalarına hız veren emeklilere sevindiren haber geldi. 2024 Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili beklenen açıklama ile ödeme tarihi sorgulanıyor. Peki, 2024 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihleri: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 1

Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında milyonlarca emekliye ödenen emekli ikramiyelerinin hesaplarda olacağı tarihe dair bilgi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Ramazan Bayramı'na günler kalması ile beraber, gözler ikramiyelerin ödeneceği tarihe çevrildi. İşte, SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihinde son durum...

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Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihleri: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Yüzyılı'nın Emekçileri İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde katlanarak artan emekli sayısına rağmen emeklilerin ücretlerinde de çok önemli iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce olmayan bayram ikramiyesini, bu uygulamayı getirerek emeklilerimize bayram sevinci yaşattık. Geçen sene emeklilerimizden gelen talepler doğrultusunda her bir emeklimize tek seferlik 5'er bin liralık ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de yüzde 50 artışa gittik.

Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız. Devletimizin deprem bölgesiyle ilgili yükümlülükleri azaldıkça artan kaynağı emeklilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere, milletimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz. Bunun yanında enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürerek, tüm toplum kesimlerinde daha kalıcı refah artışı sağlayacağız."

Buna göre; Emekliye bayram ikramiyelerinin 2-5 Nisan tarihleri arasında yatırılması bekleniyor.

Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihleri: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 3

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİNDE HESAPLARDA OLACAK

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu yıl 10 Nisan tarihine denk gelecek.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

Nisan ayının ilk haftasında SSK ve Bağkur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

Ramazan Bayramı ikramiye ödeme tarihleri: Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? - 4

KİMLER 3 BİN LİRA İKRAMİYE ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

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