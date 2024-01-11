SEC Bitcoin ETF kararını açıkladı

"BİTCOİN SPREKÜLATİF BİR VARLIK"

Bugünkü SEC kararının yatırımcılar için belli korumaları içerdiğinden bahseden Gensler, Bitcoin ETF'ler hakkında tam, adil ve doğru açıklamalar yapılmasının gerektiğini kaydetti.



Gensler, bu ürünlerin kayıtlı ulusal menkul kıymet borsalarında listeleneceğini ve işlem göreceğine değinerek, "Bu tür düzenlenmiş borsaların dolandırıcılığı ve manipülasyonu önleyecek şekilde tasarlanmış kurallara sahip olması gerekir ve bu kuralları uyguladıklarından emin olmak için onları yakından izleyeceğiz." ifadesini kullandı.