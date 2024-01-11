SEC Bitcoin ETF kararını açıkladı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) onay verdi.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 11 spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) 11 spot Bitcoin ETF başvurusunu onayladı.
Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, spot Bitcoin ETF'si için SEC'e başvuru yapan firmalar arasında yer almıştı.
İlk işlemlerin Perşembe günü başlayacağı belirtiliyor.
SEC Başkanı Gary Gensler, spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımının onaylandığını bildirdi.
Komisyonun Mart 2023'e kadar 20'den fazla spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamadığını hatırlatan Gensler, bunlara benzer yeni bir dizi başvuruyla karşı karşıya olduklarını ancak koşulların değiştiğini ifade etti.
Gensler, ABD'de federal mahkemenin geçen yıl SEC'in Grayscale'in bu kapsamdaki başvurusunu reddetmesini hatalı bulduğunu anımsatarak, ileriye yönelik en sürdürülebilir yolun spot Bitcoin ETF hisselerinin listelenmesi ve alım satımını onaylamak olduğunu düşündüğünü belirtti.
SEC'in bugünkü onayının, ETF'lere yönelik olduğunun altını çizen Gensler, kararın Komisyonun kripto varlık menkul kıymetlerine ilişkin listeleme standartlarını onaylama isteğini göstermemesi gerektiğini vurguladı.
Gensler, kripto varlıkların büyük çoğunluğunun yatırım sözleşmeleri olduğu ve dolayısıyla federal menkul kıymetler yasalarına tabi olduğu görüşünü yineledi.
Bugünkü SEC kararının yatırımcılar için belli korumaları içerdiğinden bahseden Gensler, Bitcoin ETF'ler hakkında tam, adil ve doğru açıklamalar yapılmasının gerektiğini kaydetti.
Gensler, bu ürünlerin kayıtlı ulusal menkul kıymet borsalarında listeleneceğini ve işlem göreceğine değinerek, "Bu tür düzenlenmiş borsaların dolandırıcılığı ve manipülasyonu önleyecek şekilde tasarlanmış kurallara sahip olması gerekir ve bu kuralları uyguladıklarından emin olmak için onları yakından izleyeceğiz." ifadesini kullandı.
SEC onayı, 1,7 trilyon dolarlık dijital varlık sektörü için dönüm noktası olabilir. Gelişme, kripto paraların ana akım finans piyasalarında kabul görmesi açısından önem teşkil ediyor.
Salı gece yarısı SEC hesabı ele geçirilerek, spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına onay verildiğine ilişkin bir paylaşım yapılmış ardından paylaşımın yetkisiz olduğu belirtilmişti.
SEC onayı sonrası bitcoin fiyatı yüzde 1’e yakın yükselişle 45 bin 729 dolardan işlem gördü. 2022’de yüzde 64 düşüş kaydeden kripto para, 2023’te SEC’in ETF’lere onay vereceği beklentisiyle ikiye katlamıştı.