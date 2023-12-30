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Servetlerine servet kattılar

Dünyanın en zenginleri, 2023 yılında daha da zenginleşti. 10 milyarder, toplam 490 milyar doları kasasına koydu. İşte 2023'te servetlerine servet katanlar...

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Dünyanın en zenginleri, 2023 yılında servetlerine servet kattı. Borsaların yükselişiyle 2 bin 568 milyarderin yarısından fazlası yılının ilk gününden itibaren daha varlıklı hale geldi. Forbes'un haberine göre yılın en çok kazanan on milyarderi, toplam 490 milyar dolar kazanç elde etti. 10 ismin yedisinin ise teknoloji kökenli olması dikkat çekti. Bu isimlerden sadece 2'si ABD dışından geldi. İşte daha da zenginleşen 10 milyarder...

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1- Elon Musk 

Elon Musk, 2023 yılında servetini 108,4 milyar dolar artırarak 254,9 milyar dolara yükseltti. Musk'ın kazancında elektrikli araç şirketi Tesla ve SpaceX'in yükselişi etkili oldu. Tesla hisseleri bu yıl yüzde 100'den fazla artış gösterdi. SpaceX'in değeri ise 180 milyar dolara yaklaştı. 2022'nin en çok kaybedeni Musk, 2023 yılına dünyanın en zengin ikinci kişisi olarak başlamıştı.

Servetlerine servet kattılar - 3

2- Mark Zuckerberg

Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın hisseleri bu yıl yüzde 178 artış gösterdi. Şirketin performansı CEO Mark Zuckerberg'e de yaradı. Zuckerberg'in serveti 2023 yılında 74,8 milyar dolar arttı ve toplamda 118,6 milyar dolara yükseldi.

Servetlerine servet kattılar - 4

3- Jeff Bezos

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 2023 yılında servetine 65 milyar dolar ekledi. Böylece Bezos'un toplam varlığı 172,3 milyar dolara yükseldi. Amazon'un hisseleri sene başından beri yüzde 78 artış gösterdi.

Servetlerine servet kattılar - 5

4- Prajogo Pangestu

Endonezyalı iş insanı Prajogo Pangestu, listenin dördüncü sırasında yer aldı. Pangestu, servetine bu yıl 47,9 milyar dolar ekledi. Endonezya'nın petrokimya ve enerji kralı, toplam servetini ise 52,8 milyar dolara taşıdı. Mart ayında kömür ve jeotermal enerji şirketlerini halka açan Pangestu, yüzde olarak yılın en çok kazananı konumunda.

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5- Larry Page

Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisseleri, yapay zeka hamlesiyle birlikte yüzde 50 yükseldi. Bu durum şirketin kurucusu Larry Page servetine 34,4 milyar dolar olarak yansıdı. Page'in serveti toplam 111,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Servetlerine servet kattılar - 7

6- Amancio Ortega

İspanyol tekstil devi Inditex'in kurucusu Amancio Ortega'nın serveti 33,2 milyar dolar yükselişle 97,4 milyar dolara çıktı. Zara, Bershka gibi markaların sahibi olan şirketin hisseleri 2023 yılında yüzde 57 yükseliş kaydetti. Ortega, şirketin yaklaşık yüzde 60'lık dilimini elinde bulunduruyor.

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7- Sergey Brin

Google'ın diğer kurucusu Sergey Brin de servetini artırdı. Brin'in serveti 33 milyar dolar arttı ve toplamda 107,3 milyar dolara ulaştı.

Servetlerine servet kattılar - 9

8- Steve Ballmer

Microsoft'un eski CEO'su Steve Ballmer'in varlığı iki yatırımıyla değerlendi. Ballmer'in sahibi olduğu NBA takımı Los Angeles Clippers'ın değeri geçen yıla göre yüzde 19 yükseldi. Hissedarı olmaya devam ettiği Microsoft'un hisseleri ise bu yıl yüzde 57 yükseliş yaşadı. Böylece Ballmer, servetine 32,4 milyar dolar eklerken, toplam serveti 110,9 milyar dolara çıktı.

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9- Larry Ellison

Oracle kurucusu ve eski CEO'su Larry Ellison'un serveti 2023 yılında 30,8 milyar dolar arttı. Yapay zekaya olan talep şirketin hisselerine yüzde 26'lık artış olarak yansıdı. Ellison'un toplam serveti 133,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

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10- Jensen Huang

Listenin son sırasındaki isim ise yapay zeka furyasının yıldızı Nvidia'dan geldi. Nvidia CEO'su Jensen Huang, bu yıl 29,8 milyar dolar daha zenginleşti. Aynı zamanda ikinci ABD dışı isim olan Huang'ın toplam serveti ise 43,6 milyar dolar oldu. Şirketin hisse değeri 2023 yılında yüzde 200'den fazla artış göstererek 1,2 trilyon dolara yükseldi.

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