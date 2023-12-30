Servetlerine servet kattılar

Dünyanın en zenginleri, 2023 yılında servetlerine servet kattı. Borsaların yükselişiyle 2 bin 568 milyarderin yarısından fazlası yılının ilk gününden itibaren daha varlıklı hale geldi. Forbes'un haberine göre yılın en çok kazanan on milyarderi, toplam 490 milyar dolar kazanç elde etti. 10 ismin yedisinin ise teknoloji kökenli olması dikkat çekti. Bu isimlerden sadece 2'si ABD dışından geldi. İşte daha da zenginleşen 10 milyarder...