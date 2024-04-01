SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihi: Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman?

EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.