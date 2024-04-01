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SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihi: Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman?

Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenen emekli ikramiyeleri 3 bin lira olarak güncellenmişti. Ramazan Bayramına kısa bir zaman şimdi ise ödeme tarihleri gündemde. Milyonlarca emekli ve hak sahibi, emekli olduğu kuruma göre hangi tarihte ikramiye alacağını merak ediyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman?

SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihi: Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman? - 1

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belirlendi. Bayram ikramiyeleri, SSK kapsamında emekli olanlara 2, 3 ve 4 Nisan, Bağ-Kur'dan emekli olanlara 5 Nisan, Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 2, 3 ve 5 Nisan'da ödenecek.

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SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihi: Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman? - 2

SSK EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.

SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihi: Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman? - 3

BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİE ÖDEME TARİHİ

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.

SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihi: Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman? - 4

EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ

Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.

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