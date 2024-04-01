SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme tarihi: Emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman?
Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenen emekli ikramiyeleri 3 bin lira olarak güncellenmişti. Ramazan Bayramına kısa bir zaman şimdi ise ödeme tarihleri gündemde. Milyonlarca emekli ve hak sahibi, emekli olduğu kuruma göre hangi tarihte ikramiye alacağını merak ediyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman?
Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belirlendi. Bayram ikramiyeleri, SSK kapsamında emekli olanlara 2, 3 ve 4 Nisan, Bağ-Kur'dan emekli olanlara 5 Nisan, Emekli Sandığı kapsamındakilere ise 2, 3 ve 5 Nisan'da ödenecek.