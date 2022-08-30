Silahlı 'fıstık' nöbeti: Kilosu 170 lira

ALMANYA'DAN TATİLE GELDİ, NÖBET TUTUYOR

Almanya'nın Bochum şehrinde yaşayan ve tatil için geldiği köyünde, yakınlarıyla nöbet tutan Selman Sezgin de "Arazilerde hırsızlarla baş etmenin en iyi yöntemi de hasat öncesinde araziden ayrılmamak. Ben de yakınlarımın nöbet tuttuğu tarlalarda onlara eşlik ediyorum" diye konuştu.