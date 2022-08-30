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Silahlı 'fıstık' nöbeti: Kilosu 170 lira

Batman'da, gelecek ay hasadına başlanacak fıstık bahçelerinde üreticiler, mahsulleri çalınmasın diye silahla nöbet tutmaya başladı. Bahçeden tüccarlara kilosu 140-170 liradan satılan fıstık için hasat dönemlerinde 7 gün 24 saat nöbet tuttuklarını söyleyen üreticiler, "Olgunlaşan fıstıkların çalınmaması için uykusuz kaldığımız oluyor" dedi.

Haberler - DHA 30.08.2022 - 11:53

Silahlı 'fıstık' nöbeti: Kilosu 170 lira - 1

'ın Beşiri ilçesinde 'yeşil altın' olarak adlandırılan fıstığın hasat dönemi yaklaştıkça üreticiler de önlemlerini artırdı.

Silahlı 'fıstık' nöbeti: Kilosu 170 lira - 2

SİLAHLA NÖBET TUTUYORLAR

Bahçeden satış fiyatı, kilosu 140 ile 170 TL arasında değişen fıstığın bazı çevre köylerde çalındığını duyan Yenipınar, Deveboynu, Yarımtaş, Atbağı ve Ayrancı köylerindeki arazi sahipleri, fıstık bahçelerinde av tüfekleriyle 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Silahlı 'fıstık' nöbeti: Kilosu 170 lira - 3

Köylüler, şüpheli gördükleri kişileri jandarmaya ihbar ederken, ekipler de özellikle geceleri fıstık bahçelerinde devriye atıyor.

Silahlı 'fıstık' nöbeti: Kilosu 170 lira - 4

"KENDİ MALLARI GİBİ ALIYORLAR"

Hasat döneminde bazen uykusuz kalıp, nöbet tuttuklarını söyleyen Deveboynu köyünden üretici İdris Aba, "Emeklerimizin heba olmaması için buradayız. Jandarma ekipleri de özellikle geceleri devriye atıyor. Buraya tanıdık olmayanlar yaklaşamıyorlar. Fıstık hasadına önümüzdeki ayın ortalarında başlanacak. Hırsızlar tarlalarda çiftçiyi görmeyince kendi malları gibi gelip çalıyorlar" diye konuştu.

Silahlı 'fıstık' nöbeti: Kilosu 170 lira - 5

ALMANYA'DAN TATİLE GELDİ, NÖBET TUTUYOR

Almanya'nın Bochum şehrinde yaşayan ve tatil için geldiği köyünde, yakınlarıyla nöbet tutan Selman Sezgin de "Arazilerde hırsızlarla baş etmenin en iyi yöntemi de hasat öncesinde araziden ayrılmamak. Ben de yakınlarımın nöbet tuttuğu tarlalarda onlara eşlik ediyorum" diye konuştu. 

Silahlı 'fıstık' nöbeti: Kilosu 170 lira - 6
Silahlı 'fıstık' nöbeti: Kilosu 170 lira - 7
Silahlı 'fıstık' nöbeti: Kilosu 170 lira - 8
Silahlı 'fıstık' nöbeti: Kilosu 170 lira - 9

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