Bağ-Kur prim düşüşünde son durum: Bağ-Kur'da 7200 prim gün sayısı ne zaman yasalaşacak?
Bağ-Kur'lularda emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalar yapmıştı. O günden bu yana beklenti içinde olan vatandaşlar şimdi ise söz konusu duruma dair çalışmaların ne durumda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Bağ-Kur'da 7200 prim gün sayısı ne zaman yasalaşacak?
Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin araştırmalar son günlerde yoğunlaştı. Haftalardır kamuoyunun gündeminde olan konuya dair resmi açıklamalar, binlerce Bağ-Kurlu tarafından takip ediliyor. İşte, Bağ-Kur prim düşüsünde son durum...