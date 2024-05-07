Bağ-Kur prim düşüşünde son durum: Bağ-Kur'da 7200 prim gün sayısı ne zaman yasalaşacak?



Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin araştırmalar son günlerde yoğunlaştı. Haftalardır kamuoyunun gündeminde olan konuya dair resmi açıklamalar, binlerce Bağ-Kurlu tarafından takip ediliyor. İşte, Bağ-Kur prim düşüsünde son durum...