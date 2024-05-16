Sirkeci-Kazlıçeşme hattı Avrupa listesinde

GÜNLÜK 10 BİN KİŞİ SEYAHAT EDİYOR

Bulunduğu güzergahı ve seyir güzelliği ile İstanbul’a kazandırılan yeşil alanlarıyla, parkları ve bisiklet yoluyla çevre ve insan odaklı projeyi gündeme taşınan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, İstanbullular tarafından da büyük ilgi gördü.

Hattı hizmete alındığı 25 Şubat 2024 tarihinden bu yana 800 bin yolcu kullanırken, her gün ortalama 10 bin kişi burada seyahat ediyor.

İstanbul’da Tarihi Yarımada’nın Altın Halkası olarak adlandırılan ve Osmanlı’nın Avrupa’ya açılan kapısı olarak adlandırılan hat, 1888 yılında açılan Sirkeci Garı ile uzun yıllar Orient Ekspresi’nin son durağı olarak hizmet vermişti.

Ayrıca sosyokültürel, rekreasyon, spor ve bisiklet gibi imkanlarıyla İstanbullulara hizmet veren hat seyir güzelliği olan güzergahı ile dikkat çekiyor.