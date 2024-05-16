Sirkeci-Kazlıçeşme hattı Avrupa listesinde
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yenilenerek hizmete alınan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’na övgü. Hat dünyanın önde gelen gezi sitelerinden “loneyplanet.com” tarafından Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotası arasında gösterildi.
GÖRÜLMESİ GEREKEN 6 HAT İÇİNDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla 26 Şubat 2024’te hizmete açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’na, Dünyanın en çok okunan gezi sitelerinden “lonelyplanet.com”’dan övgü.
Sitede yer alan makalede yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi olarak hayata geçirilen 8,3 kilometrelik hat Avrupa’da görülmesi gereken 6 demiryolu hattı arasında gösterildi.