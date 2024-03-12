ŞOK aktüel indirimleri 13-19 Mart 2024: ŞOK markette bu haftaya özel birçok üründe indirim
ŞOK market, 13-19 Mart tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. ŞOK market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, güncel indirimli aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Yoğurt, Peynir, Sucuk, Süt ve daha birçok üründe indirim yarın itibarıyla başlıyor. İşte 13-19 Mart ŞOK markette bu haftanın indirimli ürünleri.