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Tarımda kuraklık krizi: Yeraltı suları çekiliyor

Son dönemlerin en kurak kış ayında çiftçiler tarlalarını 2 ay önce sulamaya başladı.

Tarımda kuraklık krizi: Yeraltı suları çekiliyor - 1

Eskişehir’de kendini hissettiren sıcak havalar ve yağışların az olması çiftçilerin normalden 2 ay önce tarlalarını sulamaya başlamalarına neden olurken yeraltı suyu 150 metreye kadar çekildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklıkları ve yağışların bir hayli az olması çiftçilerin normalden 2 ay önce tarlalarını sulamalarına neden oldu.

NTVPARA HABERLERİ

Tarımda kuraklık krizi: Yeraltı suları çekiliyor - 2

Mart ortasında yeraltı sularıyla tarlalarını sulanmaya başlaya çiftçiler, yaz ayında su sıkıntısının derinleşmesinden yana endişe duyuyor.

Yerden 150 metre derinliğe kadar çekilen yeraltı suları kuraklığın en net göstergesi olarak görülürken, durumun böyle seyretmesi halinde çiftçiler verimin düşeceğini öngörüyor.

Tarımda kuraklık krizi: Yeraltı suları çekiliyor - 3

"15 FISKİYE ÇEVRİLİYOR"

Normal şartlardan 2 ay önce tarlasını sulamaya başladığını belirten Yeşil Sakarya Üreticiler Başkanı Süleyman Buluşan, “Şu anda 2024 yılı sebze üretim sezonunun Eskişehir’de başlaması, ekimlerin başlaması nedeniyle tabii ki mart ayı itibariyle yağışların yetersizliği, iklim değişiklikleri nedeni ile üretecimizin su konusunda çok büyük sorun yaşayacağı ve bu konuda da zaten genel olarak suyun yetersiz olduğu evdeki akan musluklarda dahi bunu yaşayacağız gibi görünüyor. İnşallah bir yağış gelir. Yağmur, kar yavaşları artık tabii ki mevsim itibariyle geçmekte ama yağmuru olarak çok büyük beklentimiz var. Çünkü yer altı suları şu anda çok çok aşağıda yeterli seviye edilir. Geçen yıl bu zamanlarda 35-40 fıskiye çevrilirken şu an da 15 fıskiye civarlarında" dedi.

Tarımda kuraklık krizi: Yeraltı suları çekiliyor - 4

"VERİM KAYBI OLABİLİR"


Yağışların olamaması durumunda ürünlerinde çok ciddi verim kaybı olacağını söyleyen Yeşil Sakarya Üreticiler Başkanı Süleyman Buluşan şöyle konuştu:

“Şu anda nisan başlarından bizim fide ekimlerinde, mesela roka maydanoz, dereotu gibi ürünlerdeki ekinlerimizin toprakla buluşması mart ayıdır. Nisan ayında da sulama gereği duyulur çünkü fide can suyu ister. Nisan 1 itibariyle kesinlikle suyun bol olması ki şu andaki suyumuz çok çok yetersiz. Bu nisan ayında kadar bir yağışlar kuvvetli bir yavaşlar olmazsa, afatsız bir yağış olmasa su sıkıntımız olacak. Bizim bu bölgemiz Devlet Su İşleri’nin Sulama Birliği kanalından beslenmektedir. Yani bugün şehir merkezine bugün baktığımız vakti alp bölgemiz, ilçemize kadar varan bölgemizde bu kanalla beslemektir, yer altı kaynaklarımız genelde o açıdan buralarda çok çok aşırı derin kuyuları yoktur. Ama şu anki suyun seviyesi yüzeydeki 25 metreyle 100 metreye kadar, 150 metre kadar gidiyor değişik olarak. Şu anki mevcudiyete bakarsak geçen yıla göre yarı yarıya. Yani 25 metre olan yerde şu anda su yetişmesi biraz çok zor."

Tarımda kuraklık krizi: Yeraltı suları çekiliyor - 5
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