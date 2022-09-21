TOKİ sosyal konut (ucuz konut) başvurusu nasıl yapılır? (e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuru ekranı)

TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuruları için vatandaşların ilgisi sürüyor. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. Peki, TOKİ sosyal konut (ucuz konut) başvurusu nasıl yapılır?
TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, ucuz konut imkanından faydalanmak isteyen birçok kişi başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında sosyal konut başvuru detayları belli oldu.
Buna göre; Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek.
e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.
Başvuru için e-devlet'e giriş yapılır, ardından arama kısmına Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yazılarak ilgili sayfaya gidilir.
Buradan "konut başvurusu" seçilir. Açılan sayfada başvuru bilgilendirme formunu okunduktan sonra "devam et" butonuna tıklanır.
Ardından gelen sayfanın sağ üst kısmında yer alan "yeni başvuru" seçeneğine tıklanır.
1 AŞAMA
Bu sayfada karşınıza şehirlerin alfabetik sırasına göre projeler gelir. Başvurulmak istenen proje seçilir ve sayfanın alt kısmında bulunan "devam et" butonuna tıklanır.
2. AŞAMA
Proje seçildikten sonra konut tipi seçimi sayfası gelir. Burada konut tipi seçildikten sonra işleme devam edilir.
3. AŞAMA
Başvurunun bir sonraki adımında "bilgilendirme ve onay" sayfası gelir. Bu sayfadaki bilgiler dikkatlice kontrol edilir.
Bilgilendirme metni de okunduktan sonra alt kısımda yer alan "yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum" yazısının yanındaki kutucuk işaretlenerek devam edilir.
4. AŞAMA
Bu sayfada başvuru formu yer alır. Bu ekranda kişisel bilgiler, başvurunun geçerli sayılabilmesi için eksiksiz ve hatasız şekilde olmalıdır.
5. AŞAMA
Bu aşamada da başvuruya devam edilir. Başvurunun tamamlanabilmesi için, doldurulan formun ön izlemesi başvuran kullanıcıya gösterilir. Formda yer alan verilerde eksik ya da hatalı bilgi var ise, önceki sayfaya dönülerek düzeltilmesi gerekir. Bilgiler eksiksiz ve doğru ise sayfanın alt kısmında önce "başvuru kategorisi" ardından da "devam et" butonu seçilir.
6. AŞAMA
Bu sayfada başvurunuzu onaylamanız istenir. Bilgiler son bir kez daha kontrol edilir. Ardından alt tarafta başvurunun başarıyla sonuçlanması için gerekli ödeme hakkında bilgi kutucuğu yer alır.
7. AŞAMA
Açılan sayfada "başvur" düğmesine tıklandıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekir. Bunun için ilgili banka tarafından adınıza açılacak ve SMS ile bildirilecek olan hesaba 500 TL yatırmanız gerekir.
Başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol etmeniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olmalısınız.
HESAPTA YETERLİ BAKİYE OLMALI
Söz konusu hesabınızda başvuruyu takip eden ilk iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulundurmazsanız başvurunuz geçersiz olacaktır.
Kura sonucu hak sahibi olamamanız halinde başvuru bedeli söz konusu hesabınıza iade edilecektir. Başvurularınızın durumunu bu hizmetin "başvuru listesi" sayfasından takip edebilirsiniz. Bu bilgilendirmeyi de dikkatlice okuduktan sonra başvuruyu sürdürmek için Yukarıdaki beyanlarımın doğruluğunu ve getireceği sorumluluğun tamamen bende olduğunu kabul ediyorum kısmı işaretlenerek "başvur" butonuna tıklanır.
SON AŞAMA
Gelen son sayfa ise başvurunun son sayfasıdır. Başvurunun tamamlanması için ödemenin yapılması gerekir.
Tamamlanan başvuruların durumu "başvuru listesi" sayfasından takip edilebilir.