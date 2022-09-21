TOKİ sosyal konut (ucuz konut) başvurusu nasıl yapılır? (e-Devlet TOKİ sosyal konut başvuru ekranı)

7. AŞAMA

Açılan sayfada "başvur" düğmesine tıklandıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekir. Bunun için ilgili banka tarafından adınıza açılacak ve SMS ile bildirilecek olan hesaba 500 TL yatırmanız gerekir.



Başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol etmeniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olmalısınız.



HESAPTA YETERLİ BAKİYE OLMALI



Söz konusu hesabınızda başvuruyu takip eden ilk iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulundurmazsanız başvurunuz geçersiz olacaktır.



Kura sonucu hak sahibi olamamanız halinde başvuru bedeli söz konusu hesabınıza iade edilecektir. Başvurularınızın durumunu bu hizmetin "başvuru listesi" sayfasından takip edebilirsiniz. Bu bilgilendirmeyi de dikkatlice okuduktan sonra başvuruyu sürdürmek için Yukarıdaki beyanlarımın doğruluğunu ve getireceği sorumluluğun tamamen bende olduğunu kabul ediyorum kısmı işaretlenerek "başvur" butonuna tıklanır.