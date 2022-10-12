Torba yasa Meclis'te (Yeni torba yasada neler var?)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Teklife göre, çalışanlara günlük 51 liraya kadar ödenen nakit yemek ücretleri vergi istisnası kapsamına alınacak.
Çalışanlara bin liraya kadar ödenecek elektrik ve doğalgaz destekleri de vergiden düşülebilecek.
Yurt dışında çalışan işçiler gelir vergisinden muaf olacak.
Öğrenim kredisi borçlarının faizleri silinecek. Öğrenciler aldıkları borç miktarında ödemeyi mezuniyetlerinden 2 yıl sonra ödemeye başlayacak.
Elektrik, doğalgaz ve telefon borçlarından kaynaklanan icra dosyalarının 2 bin liraya kadar olan kısmı silinecek.
Varlık yönetimlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan kredi sözleşmelerinden kaynaklanan boçlar tasfiye edilecek.
Covid-19 salgını döneminde kesilen maske cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.
Kur Korumalı Mevduat uygulamasının süresi 31 Aralık 2023'e kadar uzatılacak
Karşılıksız çıkan çeki protesto edilmiş, senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin, borçlarının ödenmesi geciken kısmını 1 Haziran 2023'e kadar ödemesi veya yeniden yapılandırması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak
6. sınıf tıp ile 5. sınıf diş hekimliği fakülteleri öğrencileri, uygulama çalışmaları karşılığında, 12 ayı geçmemek üzere net asgari ücret tutarında aylık ücret alacak
Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunu, müşterek bahis ve benzeri oyunlara internet veya diğer yollarla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayanlara 4 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek