Torba yasa Meclis'te (Yeni torba yasada neler var?)

YURT DIŞINDA OYNATILAN ŞANS OYUNLARI

Yurt dışında oynatılan her türlü eşya piyangosu, şans oyunu, müşterek bahis ve benzeri oyunlara internet veya diğer yollarla Türkiye'den oynanmasına imkan sağlayanlara 4 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek