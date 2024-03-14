Türkiye turistik treni sevdi: İki yeni rota geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Turistik Doğu Ekspresi'nin bu yıl toplam 84 tren seferi yaptığını ve yapılan bu seferlerde dönem sonu itibari ile 11 bin 611 yolcunun seyahat ettiğini açıkladı. Uraloğlu, 2 yeni rotanın da yakında hizmete gireceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, turistik tren seferlerine ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 tren sefer yaptı.