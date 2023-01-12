Yeni Evim konut kampanyasının şartları neler? Memurlar ikametten muaf olacak mı?

MEMURLAR İKAMETTEN MUAF OLACAK MI?

Memurların merak ettiği ikamet şartı konusuna da değinen Özelmacılıklı, "1. ya da 2. bölgede olup diğer illere atanan herhangi bir kişininin diğer illerden bir gayrimenkul almasında sakınca yok. Bu durumda aslında 1. ve 2. bölgede şu anda kirada oturan kişilerde diğer bölgelerden alabilirler avantaj. Ama mevcut durumda yeniden 1. ya da 2. bölgeye yeni atanan kişiler için şu an için yeni muafiyet söz konusu değil. Belki buna ilişkin bazı düzenlemeler, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarında bazı şartlar yumuşatabilir sinyali alınmıştı." dedi.