Yeni Evim konut kampanyasının şartları neler? Memurlar ikametten muaf olacak mı?

Orta gelirlire dönük konut kampanyası "Yeni Evim" 16 Ocak'ta başlıyor. Projenin açıklanmasının ardından konut piyasasında haraketlilik başladı.
Proje şimdilik yalnızca sıfır konutları kapsıyor. NTV yayınına katılan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı sıfır konut şartlarını anlattı.
Özelmacıklı, "Sıfır konutta 3 tane temel kriter var. Birincisi hiç satış görmemiş olması lazım. Nasıl satış görmez? Ya müteahhit adına tapusu çıkmıştır ya da kat karşılığı sözleşmeyle alınmıştır, tapu toprak sahibi adına çıkmıştır. Demek ki birincisi toprak sahibi ya da müteahhit olmalı. İkincisi bu gayrimenkulün hiç kullanılmamıs olması gerekiyor. Herhangi bir şekilde kiraya verilmemiş olması ve gerek malik veya bir başkası tarafından kullanılmış olmaması gerekiyor. Bir üçüncü kriterde gayrimenkulün aslında yapıldığı tarihin 2 yıldan fazla da geçmemiş olması gerekiyor.
Memurların merak ettiği ikamet şartı konusuna da değinen Özelmacılıklı, "1. ya da 2. bölgede olup diğer illere atanan herhangi bir kişininin diğer illerden bir gayrimenkul almasında sakınca yok. Bu durumda aslında 1. ve 2. bölgede şu anda kirada oturan kişilerde diğer bölgelerden alabilirler avantaj. Ama mevcut durumda yeniden 1. ya da 2. bölgeye yeni atanan kişiler için şu an için yeni muafiyet söz konusu değil. Belki buna ilişkin bazı düzenlemeler, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarında bazı şartlar yumuşatabilir sinyali alınmıştı." dedi.
Kredi başvuru sürecini de anlatan Özelmacıklı, "16 Ocak tarihi itibarıyla müşterilerin sıfır olarak bulduğu bu dairelerin tapusuyla beraber bankalara giderek ekspertiz sürecini başlatmaları ve eğer bu daireler gerçekten bankalar tarafından belirlenen lisanslı garimenkul değerleme şirketleri tarafından onaylanan haliyle bu mevzuatta kapsamında ve kişi de mevzuat kapsamındaki kişilerden ise kredisi onaylanacak" dedi.
Konut satışındaki rayiç bedel-gerçek bedel sorununa da dikkat çeken Özelmacıklı, "Nispeten gösterilen satış bedelleri gerçek bedeller değil. Belki de yüzde 25 ile sınırlı kalan krediler ve benzerleri olabiliyor. Hatta belki de en fazla yüzde 40 yüzde 50 seviyesinde tutuluyor. O nedenle kişilerin sadace yüzde 10 peşinat ödemesi bulabilecekleri projelerin çok daha sınırlı olabileceğin" dedi.