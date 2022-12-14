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Yılbaşı hindileri bin liraya kadar çıkıyor

Yılbaşına sayılı günler kala hindi satışları da hızlandı. Kilosu 100 lira olan hindiler, ağırlığına göre bin lirayı bulan fiyatla satılıyor.

Yılbaşı hindileri bin liraya kadar çıkıyor - 1

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindilerin satış devam ediyor.

Yılbaşı hindileri bin liraya kadar çıkıyor - 2

İlçeye bağlı köylerdeki kümes ve çiftliklerde yetiştirilen ‘Amerikan bronzu’ cinsi hindiler yılbaşına kısa bir süre kala otel, restoran ve marketler tarafından satın alınmaya başlandı.

Yılbaşı hindileri bin liraya kadar çıkıyor - 3

100 LİRADAN BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Nisan ayında beslenmeye başlanan ve yıl sonuna kadar 5-10 kilo aralığına ulaşan hindiler, kilosu 100 liradan satılıyor. Hindiler ağırlıklarına göre bin lirayı bulan fiyatlara satılıyor.

Yılbaşı hindileri bin liraya kadar çıkıyor - 4

Hindi yetiştiricisi İsmail Turan, yetiştirdikleri yaklaşık bin hindiden 300 civarı kaldığını söyledi.

Yılbaşı hindileri bin liraya kadar çıkıyor - 5

Kalan hindilerin de yılbaşına kadar mutlaka satılacağını belirten Turan, ''Bir hindi ortalama 5-10 kilo arasında değişiyor. 500 ile bin TL arasında satıyoruz. Genelde bu hindiler oteller, restoranlar ve marketlere satılıyor'' dedi.

Yılbaşı hindileri bin liraya kadar çıkıyor - 6

Turan, ''Hindiye Amerikan bronz hindisi de deniliyor ama burada yetiştirildiği için bizler Kandıra hindisi diyoruz. Kandıra, hindiyle meşhur olduğu için bazıları Kandıra hindisinin adını kullanıp satmaya çalışıyor. Biz Kandıra merkezinde orijinal Kandıra hindisini satıyoruz" açıklamasında da bulundu.

Yılbaşı hindileri bin liraya kadar çıkıyor - 7

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