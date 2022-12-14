Yılbaşı hindileri bin liraya kadar çıkıyor

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindilerin satış devam ediyor.
İlçeye bağlı köylerdeki kümes ve çiftliklerde yetiştirilen ‘Amerikan bronzu’ cinsi hindiler yılbaşına kısa bir süre kala otel, restoran ve marketler tarafından satın alınmaya başlandı.
Nisan ayında beslenmeye başlanan ve yıl sonuna kadar 5-10 kilo aralığına ulaşan hindiler, kilosu 100 liradan satılıyor. Hindiler ağırlıklarına göre bin lirayı bulan fiyatlara satılıyor.
Hindi yetiştiricisi İsmail Turan, yetiştirdikleri yaklaşık bin hindiden 300 civarı kaldığını söyledi.
Kalan hindilerin de yılbaşına kadar mutlaka satılacağını belirten Turan, ''Bir hindi ortalama 5-10 kilo arasında değişiyor. 500 ile bin TL arasında satıyoruz. Genelde bu hindiler oteller, restoranlar ve marketlere satılıyor'' dedi.
Turan, ''Hindiye Amerikan bronz hindisi de deniliyor ama burada yetiştirildiği için bizler Kandıra hindisi diyoruz. Kandıra, hindiyle meşhur olduğu için bazıları Kandıra hindisinin adını kullanıp satmaya çalışıyor. Biz Kandıra merkezinde orijinal Kandıra hindisini satıyoruz" açıklamasında da bulundu.