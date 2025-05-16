Zirai don desteği başvurusu nasıl yapılır? Zirai don desteği başvuru şartları neler?

Nisan ayında meydana gelen zirai don olayının ardından, 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı bulunan üreticilere yönelik hasar tespit başvuru süreci başlatıldı. Zirai dondan etkilenen çiftçilerin belirlenen tarihler arasında gerekli belgeleri tamamlayarak başvurularını tamamlayabilecek. Peki, zirai don desteği başvurusu nasıl yapılır?

Zirai don desteği başvurusu nasıl yapılır? Zirai don desteği başvuru şartları neler? - 1

11-12-13 Nisan tarihlerinde etkili olan şiddetli zirai don, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan birçok meyve ağacında büyük zarara yol açmıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaların hasarı oranında karşılanacağı duyurulmuştu.

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Zirai don desteği başvurusu nasıl yapılır? Zirai don desteği başvuru şartları neler? - 2

ZİRAİ DON DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Zirai don olayından sonra çiftiçilere yapılacak destek açıklamalarının ardından, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydı olanlar, destek başvurularını kayıtlı oldukları ilçe tarım müdürlüklerinden yapmaya başladı.

Zirai don desteği başvurusu nasıl yapılır? Zirai don desteği başvuru şartları neler? - 3

ZİRAİ DON BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru Süreci

Zirai don desteği başvurusu için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Dilekçe Hazırlama: Zirai don nedeniyle meydana gelen zararı belirten bir dilekçe hazırlayın.

Belgelerin Hazırlanması: Aşağıdaki belgeleri temin edin:

Güncel ÇKS belgesi
Kimlik fotokopisi
Tapu fotokopisi veya kira kontratı
Ziraat Odası'ndan alınan Çiftçi Belgesi

Başvuru Yapma: Hazırladığınız dilekçe ve belgelerle birlikte İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurunuzu yapın.

Hasar Tespiti: Başvurunuzun ardından yetkililer tarafından arazinizde hasar tespiti yapılacaktır.

Zirai don desteği başvurusu nasıl yapılır? Zirai don desteği başvuru şartları neler? - 4

ZİRAİ DON DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI

​Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'ne kayıtlı meyve alanlarında zirai dondan etkilenen çiftçilerin başvuruları değerlendirilecek.
Zirai dondan ötürü Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı ancak Tarım Sigortası (TARSİM) olmayan üreticilerin zararlarını karşılamak için yaptıkları harcamaları, hasar oranında ödenecek.

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