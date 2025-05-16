Zirai don desteği başvurusu nasıl yapılır? Zirai don desteği başvuru şartları neler?

11-12-13 Nisan tarihlerinde etkili olan şiddetli zirai don, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan birçok meyve ağacında büyük zarara yol açmıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaların hasarı oranında karşılanacağı duyurulmuştu.