Zirai don desteği başvurusu nasıl yapılır? Zirai don desteği başvuru şartları neler?
Nisan ayında meydana gelen zirai don olayının ardından, 2025 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı bulunan üreticilere yönelik hasar tespit başvuru süreci başlatıldı. Zirai dondan etkilenen çiftçilerin belirlenen tarihler arasında gerekli belgeleri tamamlayarak başvurularını tamamlayabilecek. Peki, zirai don desteği başvurusu nasıl yapılır?
11-12-13 Nisan tarihlerinde etkili olan şiddetli zirai don, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan birçok meyve ağacında büyük zarara yol açmıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaların hasarı oranında karşılanacağı duyurulmuştu.