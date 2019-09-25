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51. yaşına özel dünden bugüne Will Smith

Müzik ile başlayıp oyunculuk ile devam eden kariyerine; 3 Grammy Ödülü, 2 Oscar adaylığı ve Golden Globe En İyi Erkek Oyuncu Ödülü sığdıran Will Smith bugün (25 Eylül 2019) 51. yaşını kutluyor. İşte 11 Ekim'de İkizler Projesi (Gemini Man) ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan usta oyuncunun dünden bugüne imza attığı filmler....

  • 1

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    Will Smith ve Mayim Bialik / Blossom (1990)
  • 2

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    Will Smith, Sean Astin, Ricki Lake ve James Le Gros / Where the Day Takes You (1992)
  • 3

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    Whoopi Goldberg, Will Smith ve Ted Danson / Made / America (1993)
  • 4

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    Will Smith, Stockard Channing ve Donald Sutherland / Six Degrees of Separation (1993)
  • 5

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    Will Smith ve Martin Lawrence / Bad Boys (1995)
  • 6

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    Will Smith / The Fresh Prince of Bel-Air (1990)
  • 7

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    Will Smith, Vivica A. Fox ve Ross Bagley / Independence Day (1996)
  • 8

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    Tommy Lee Jones ve Will Smith / Men in Black (1997)
  • 9

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    Will Smith / Enemy of the State (1998)
  • 10

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    Salma Hayek, Kevin Kline ve Will Smith / Wild Wild West (1999)
  • 11

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    Will Smith, Charlize Theron ve Matt Damon / The Legend of Bagger Vance (2000)
  • 12

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    Will Smith, Jamie Foxx ve Ron Silver / Ali (2001)
  • 13

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    Tommy Lee Jones, Will Smith ve Tony Shalhoub / Men in Black II (2002)
  • 14

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    Will Smith ve Martin Lawrence / Bad Boys II (2003)
  • 15

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    Will Smith / I, Robot (2004)
  • 16

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    Will Smith ve Kevin James / Hitch (2005)
  • 17

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    Will Smith / The Pursuit of Happyness (2006)
  • 18

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    Will Smith ve Abbey / I Am Legend (2007)
  • 19

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    Will Smith ve Jason Bateman / Hancock (2008)
  • 20

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    Will Smith / Seven Pounds (2008)
  • 21

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    Will Smith / Men in Black 3 (2012)
  • 22

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    Will Smith ve Jaden Smith / After Earth (2013)
  • 23

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    Will Smith / Winter's Tale (2014)
  • 24

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    Will Smith ve Margot Robbie / Focus (2015)
  • 25

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    Will Smith ve Alec Baldwin / Concussion (2015)
  • 26

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    Will Smith / Suicide Squad (2016)
  • 27

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    Will Smith ve Helen Mirren / Collateral Beauty (2016)
  • 28

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    Will Smith ve Joel Edgerton / Bright (2017)
  • 29

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    Will Smith ve Mena Massoud / Aladdin (2019)
  • 30

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    Will Smith / Gemini Man (2019)
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