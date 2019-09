51. yaşına özel dünden bugüne Will Smith

1 Will Smith ve Mayim Bialik / Blossom (1990)

2 Will Smith, Sean Astin, Ricki Lake ve James Le Gros / Where the Day Takes You (1992)

3 Whoopi Goldberg, Will Smith ve Ted Danson / Made / America (1993)

4 Will Smith, Stockard Channing ve Donald Sutherland / Six Degrees of Separation (1993)

5 Will Smith ve Martin Lawrence / Bad Boys (1995)

6 Will Smith / The Fresh Prince of Bel-Air (1990)

7 Will Smith, Vivica A. Fox ve Ross Bagley / Independence Day (1996)

8 Tommy Lee Jones ve Will Smith / Men in Black (1997)

9 Will Smith / Enemy of the State (1998)

10 Salma Hayek, Kevin Kline ve Will Smith / Wild Wild West (1999)

11 Will Smith, Charlize Theron ve Matt Damon / The Legend of Bagger Vance (2000)

12 Will Smith, Jamie Foxx ve Ron Silver / Ali (2001)

13 Tommy Lee Jones, Will Smith ve Tony Shalhoub / Men in Black II (2002)

14 Will Smith ve Martin Lawrence / Bad Boys II (2003)

15 Will Smith / I, Robot (2004)

16 Will Smith ve Kevin James / Hitch (2005)

17 Will Smith / The Pursuit of Happyness (2006)

18 Will Smith ve Abbey / I Am Legend (2007)

19 Will Smith ve Jason Bateman / Hancock (2008)

20 Will Smith / Seven Pounds (2008)

21 Will Smith / Men in Black 3 (2012)

22 Will Smith ve Jaden Smith / After Earth (2013)

23 Will Smith / Winter's Tale (2014)

24 Will Smith ve Margot Robbie / Focus (2015)

25 Will Smith ve Alec Baldwin / Concussion (2015)

26 Will Smith / Suicide Squad (2016)

27 Will Smith ve Helen Mirren / Collateral Beauty (2016)

Will Smith ve Joel Edgerton / Bright (2017)

29 Will Smith ve Mena Massoud / Aladdin (2019)