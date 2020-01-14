92. Oscar Ödülleri öncesi bugüne kadar ödül alan en iyi filmler

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 92. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri’nin adayları açıklandı. En çok merak edilen ise En iyi film ödülünü kimin kazanacağı. 11 dalda adaylık alan Joker, Altın Küre (Golden Globe) kazanan 1917 öne çıkanlar olsa da 9 adaydan sadece 1 tanesi tarihe geçecek. Yılın gecesi öncesi Oscar tarihine geçen ve bu ödülü kazanan filmleri derledik...

92. Oscar adayları belli oldu. En iyi film dalında; 11 adaylık alan Joker, 10'ar adaylık alan Martin Scorsese'nin The Irishman'i, Quentin Tarantino’nun Once Upon a Time in Hollywood'u ve Sam Mendes’in 1917'si öne çıkan yapımlar oldu. İşte bu yılın en iyi film adayları ve geçmişte bu ödülü kazananlar... 

92. Oscar Ödülleri En İyi Film adayları

Ford v Ferrari (Disney/Fox)
The Irishman (Netflix)
Jojo Rabbit (Fox Searchlight)
Joker (Warner Bros.)
Little Women (Sony)
Marriage Story (Netflix)
1917 (Universal)
Once Upon a Time in Hollywood (Sony)
Parasite (Neon)

Wings (1927)
Şafak (1927)
Broadway melodisi (1929)
Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (1930)
Garba Hücum (1931)
Grand Hotel (I) (1932)
Yürüyüş (1933)
İki Gönül Bir Olunca (1934)
Denizde isyan (1935)
The Great Ziegfeld (1936)
The Life of Emile Zola (1937)

Para Beraber Gitmez (1938)

Rüzgar gibi geçti (1939)
Rebeka (1940)
Vadim o kadar yeşildi ki (1941)
Mrs. Miniver (1942)
Kazablanka (1942)
Aynı yolun yolcusu (1944)
Yaratılan adam (1945)
Hayatimizin En Güzel Yılları (1946)
Namus Sözü (1947)
Hamlet (1948)
Saltanat hırsı (1949)

Perde Açılıyor (1950)

Paris'te bir Amerikalı (1951)

Harikalar sirki (1952)
İnsanlar yasadıkça (1953)
Rıhtımlar Üstünde (1954)
Marty (1955)
80 günde devrialem (1956)
Kwai Köprüsü (1957)

Gigi (1958)

Ben-Hur (1959)

Garsoniyer (1960)

Batı yakasının hikayesi (1961)

Arabistanli Lawrence (1962)

Tom Jones (1963)

 Benim tatlı meleğim (1964)

Neşeli günler (1965)

Her devrin adamı (1966)

Gecenin sıcağında (1967)
Oliver! - Masum melekler (1968)
Geceyarısı kovboyu (1969)
General Patton (1970)
Kanunun kuvveti (1971)
Baba (1972)
Belalılar (1973)
Baba 2 (1974)
Guguk Kuşu (1975)
Rocky (1976)
Annie Hall (1977)
Avcı (1978)
Kramer Kramer'e karşı (1979)
Sıradan İnsanlar-Büyük Ceza (1980)
Ateş arabaları (1981)
Gandhi (1982)
Sevgi sözcükleri (1983)
Amadeus (1984)
Benim Afrikam (1985)
Müfreze (1986)
Son İmparator
Yağmur Adam (1988)
Bayan Daisy ve şoförü (1989)
Kurtlarla dans (1990)
Kuzuların Sessizliği (1991)
Affedilmeyen (1992)
Schindler'in Listesi (1993)
Forrest Gump (1994)
Cesur Yürek (1995)
İngiliz hasta (1996)
Titanik (1997)
Aşık Shakespeare (1998)
Amerikan Güzeli (1999)
Gladyatör (2000)
Akıl Oyunlar (2001)
Chicago (2002)
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)
Milyonluk Bebek (2004)
Çarpışma (I) (2004)
Köstebek (2006)
İhtiyarlara yer yok (2007
Milyoner (2008)
Ölümcül tuzak (2008)
Zoraki Kral (2010)
Artist (I) (2011)
Operasyon: Argo (2012)
12 Yıllık Esaret (2013)
Birdman veya (Cahilligin Umulmayan Erdemi) (2014)
Spotlight (I) (2015)
Ay Işığı (I) (2016)

The Shape of Water (Suyun Sesi) (2017)

Green Book (Yeşil Rehber)- (2018)

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