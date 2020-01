92. Oscar Ödülleri öncesi bugüne kadar ödül alan en iyi filmler

92. Oscar adayları belli oldu. En iyi film dalında; 11 adaylık alan Joker, 10'ar adaylık alan Martin Scorsese'nin The Irishman'i, Quentin Tarantino’nun Once Upon a Time in Hollywood'u ve Sam Mendes’in 1917'si öne çıkan yapımlar oldu. İşte bu yılın en iyi film adayları ve geçmişte bu ödülü kazananlar...

92. Oscar Ödülleri En İyi Film adayları

Ford v Ferrari (Disney/Fox)

The Irishman (Netflix)

Jojo Rabbit (Fox Searchlight)

Joker (Warner Bros.)

Little Women (Sony)

Marriage Story (Netflix)

1917 (Universal)

Once Upon a Time in Hollywood (Sony)

Parasite (Neon)