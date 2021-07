Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie

2017'de Time dergisinin düzenlediği Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesinde yer aldı. Son olorak Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) ve Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) filmleriyle adında söz ettiren Robbie, bugünlerde ise Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) ile gündemde. İşte Margot Robbie'nin kariyeri...

Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie / The Wolf of Wall Street (2013)

Alexander Skarsgard ve Margot Robbie i/ The Legend of Tarzan (2016)

Margot Robbie / Tourism Australia: Dundee - The Son of a Legend Returns Home (2018)

Margot Robbie / Once Upon a Time... in Hollywood (2019)

Margot Robbie in Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (2020)