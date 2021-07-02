Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie

Kariyerine 2000'lerin sonuna doğru Avustralya yapımı bağımsız filmlerle başlayan, The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filmiyle çıkış yakalayan ve son olarak Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) ile adından söz ettiren Margot Robbie yeni projeleriyle gündemde. The Suicide Squad ile seyirciyle buluşmaya hazırlanan Avusturalyalı oyuncunun yeni bir Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) filminde başrolde oynayacağı konuşuluyor. Sinema tarihinin en yüksek hasılatlı serilerinden birinde rol alacağı konuşulan oyuncu bugün (2 Temmuz 2021) itibariyle 31 yaşını kutluyor. İşte Karayip Korsanları'nın yeni gözdesi Margot Robbie'nin dünden bugüne rol aldığı filmler...

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 1

Akademi ve Altın Küre adaylığı bulunan Avustralyalı aktris ve yapımcı Margot Robbie;  kariyerine 2000'lerin sonuna doğru Avustralya yapımı bağımsız filmlerde yer alarak başladı. Daha sonra Neighbours (2008–2011) pembe dizisinde yer aldı ve performansıyla iki kez Logie Ödülü'ne aday gösterildi.

ABD KARİYERİ DİZİ İLE BAŞLADI

Amerika'ya yerleştikten sonra ABC'de bir sezon yayınlanan Pan Am (2011–2012) dizisinde yer aldı. 2013 yılında büyük çıkışını Richard Curtis'in romantik komedi-drama filmi Zamanda Aşk ve Martin Scorsese'nin biyografik dram filmi Para Avcısı ile gerçekleştirdi.

OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ

Aşk Uğruna (2015), Z for Zachariah (2015), Büyük Açık (2015), Tarzan Efsanesi (2016) ve Suicide Squad: Gerçek Kötüler (2016) gibi filmlerde yer aldıktan sonra son olarak 2017 yılında vizyona giren Ben, Tonya filminde Tonya Harding'i canlandırdı. I Tonya sinema filminde Tonya Harding rolü ile Akademi (Oscar) Ödülüne aday oldu.

KARİYİP KORSANLARI İLE ANILIYOR

2017'de Time dergisinin düzenlediği Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesinde yer aldı. Son olorak Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) ve Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn)  filmleriyle adında söz ettiren Robbie, bugünlerde ise Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) ile gündemde. İşte  Margot Robbie'nin kariyeri... 

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 2
Margot Robbie / Neighbours
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 3

Margot Robbie / Nickelodeon Kids Choice Awards (2009)



Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 4
Margot Robbie / I.C.U. (2009)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 5
Margot Robbie / Federation Square (2009)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 6
Margot Robbie / Pan Am (2011)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 7
Margot Robbie ve Lydia Wilson / About Time (2013)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 8
Margot Robbie Boston Bruins- New York Rangers maçı (2013)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 9
Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie / The Wolf of Wall Street (2013)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 10
Margot Robbie/ Somerset House (2013)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 11
Margot Robbie / Suite Française (2014)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 12
Margot Robbie / 71st Annual Golden Globe Awards (2014)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 13
Margot Robbie / Hollywood  (2014)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 14
Chiwetel Ejiofor, Chris Pine ve Margot Robbie / Z for Zachariah (2015)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 15
Rodrigo Santoro ve Margot Robbie / Focus (2015)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 16
Margo Robbie / 87th Annual Academy Awards (2015)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 17
Margot Robbie / The Big Short (2015)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 18
Margot Robbie / Whiskey Tango Foxtrot (2016)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 19
Alexander Skarsgard ve Margot Robbie i/ The Legend of Tarzan (2016)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 20
Margot Robbie / Suicide Squad (2016)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 21
Margot Robbie / 88th Annual Academy Awards (2016)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 22
Margot Robbie / I, Tonya (2017)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 23
Margot Robbie ve Will Tilston / Goodbye Christopher Robin (2017)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 24
Margot Robbie Marie Claire's Image Maker Awards (2017)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 25
Margot Robbie / Tourism Australia: Dundee - The Son of a Legend Returns Home (2018)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 26
Margot Robbie / Terminal (2018)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 27
Margot Robbie / Mary Queen of Scots (2018)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 28
Margot Robbie / Dreamland (2018)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 29
Kate McKinnon ve Margot Robbie / Bombshell (2019)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 30
Margot Robbie / Once Upon a Time... in Hollywood (2019)
Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 31
Margot Robbie in Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (2020)

Bağımsız filmlerden Hollywood yıldızlığına: Margot Robbie - 32

Margot Robbie rol alacağı kesinleşen filmler

Barbie / Barbie

 Gotham City Sirens / Harley Quinn

 Marian /Marian

Joker/Harley Quinn Project / Harley Quinn  

Ruin/ Elsa Brzezina

 The Suicide Squad / Harley Quinn

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