Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler

Bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri için The Power of The Dog 12, Dune filmi ise 10 dalda aday olarak öne çıktı. 2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart'ta Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek ve üç yıl aradan sonra ilk kez sunuculu bir törenle sahiplerini bulacak.
94. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film kategorisinde yarışacak filmler şöyle:
İşte geçmiş yıllarda Oscar'da En İyi Film seçilen yapımlar...
(Filmlerin Oscar kazandıkları değil, çekildikleri tarihler verimiştir.)
Wings (1927)
Şafak (1927)
Broadway melodisi (1929)
Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (1930)
Garba Hücum (1931)
Grand Hotel (I) (1932)
Yürüyüş (1933)
İki Gönül Bir Olunca (1934)
Denizde isyan (1935)
The Great Ziegfeld (1936)
The Life of Emile Zola (1937)
Para Beraber Gitmez (1938)
Rüzgar gibi geçti (1939)
Rebeka (1940)
Vadim o kadar yeşildi ki (1941)
Mrs. Miniver (1942)
Kazablanka (1942)
Aynı yolun yolcusu (1944)
Yaratılan adam (1945)
Hayatimizin En Güzel Yılları (1946)
Namus Sözü (1947)
Hamlet (1948)
Saltanat hırsı (1949)
Perde Açılıyor (1950)
Paris'te bir Amerikalı (1951)
Harikalar sirki (1952)
İnsanlar yasadıkça (1953)
Rıhtımlar Üstünde (1954)
Marty (1955)
80 günde devrialem (1956)
Kwai Köprüsü (1957)
Gigi (1958)
Ben-Hur (1959)
Garsoniyer (1960)
Batı yakasının hikayesi (1961)
Arabistanli Lawrence (1962)
Tom Jones (1963)
Benim tatlı meleğim (1964)
Neşeli günler (1965)
Her devrin adamı (1966)
Gecenin sıcağında (1967)
Oliver! - Masum melekler (1968)
Geceyarısı kovboyu (1969)
General Patton (1970)
Kanunun kuvveti (1971)
Baba (1972)
Belalılar (1973)
Baba 2 (1974)
Guguk Kuşu (1975)
Rocky (1976)
Annie Hall (1977)
Avcı (1978)
Kramer Kramer'e karşı (1979)
Sıradan İnsanlar-Büyük Ceza (1980)
Ateş arabaları (1981)
Gandhi (1982)
Sevgi sözcükleri (1983)
Amadeus (1984)
Benim Afrikam (1985)
Müfreze (1986)
Son İmparator
Yağmur Adam (1988)
Bayan Daisy ve şoförü (1989)
Kurtlarla dans (1990)
Kuzuların Sessizliği (1991)
Affedilmeyen (1992)
Schindler'in Listesi (1993)
Forrest Gump (1994)
Cesur Yürek (1995)
İngiliz hasta (1996)
Titanik (1997)
Aşık Shakespeare (1998)
Amerikan Güzeli (1999)
Gladyatör (2000)
Akıl Oyunlar (2001)
Chicago (2002)
Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)
Milyonluk Bebek (2004)
Çarpışma (I) (2004)
Köstebek (2006)
İhtiyarlara yer yok (2007
Milyoner (2008)
Ölümcül tuzak (2008)
Zoraki Kral (2010)
Artist (I) (2011)
Operasyon: Argo (2012)
12 Yıllık Esaret (2013)
Birdman veya (Cahilligin Umulmayan Erdemi) (2014)
Spotlight (I) (2015)
Ay Işığı (I) (2016)
The Shape of Water (Suyun Sesi) (2017)
Green Book (Yeşil Rehber)- (2018)
Joker 2019
Nomadland 2020