Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri için geri sayım başladı. 27 Mart'ı 28 Mart'a bağlayan gece sahiplerini bulacak olan 2022 Oscar Ödülleri'nde 10 iddialı yapım, En İyi Film seçilmek için yarışacak. Oscar öncesi bugüne dek Oscar tarihine geçen En İyi Film ödüllü yapımları hatırlayalım.

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Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 1

Bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak olan Ödülleri için The Power of The Dog 12, Dune filmi ise 10 dalda aday olarak öne çıktı. 2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart'ta Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek ve üç yıl aradan sonra ilk kez sunuculu bir törenle sahiplerini bulacak.

94. Oscar Ödülleri'nde En İyi kategorisinde yarışacak filmler şöyle:

  • Belfast
  • CODA
  • Don’t Look Up
  • Drive My Car
  • Dune
  • King Richard
  • Licorice Pizza
  • Nightmare Alley
  • The Power of the Dog
  • West Side Story

İşte geçmiş yıllarda Oscar'da En İyi Film seçilen yapımlar...

(Filmlerin Oscar kazandıkları değil, çekildikleri tarihler verimiştir.)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 2

Wings (1927)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 3

Şafak (1927)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 4

Broadway melodisi (1929)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 5

Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (1930)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 6

Garba Hücum (1931)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 7

Grand Hotel (I) (1932)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 8

Yürüyüş (1933)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 9

İki Gönül Bir Olunca (1934)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 10

Denizde isyan (1935)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 11

The Great Ziegfeld (1936)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 12

The Life of Emile Zola (1937)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 13

Para Beraber Gitmez (1938)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 14

Rüzgar gibi geçti (1939)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 15

Rebeka (1940)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 16

Vadim o kadar yeşildi ki (1941)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 17

Mrs. Miniver (1942)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 18

Kazablanka (1942)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 19

Aynı yolun yolcusu (1944)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 20

Yaratılan adam (1945)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 21

Hayatimizin En Güzel Yılları (1946)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 22

Namus Sözü (1947)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 23

Hamlet (1948)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 24

Saltanat hırsı (1949)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 25

Perde Açılıyor (1950)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 26

Paris'te bir Amerikalı (1951)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 27

Harikalar sirki (1952)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 28

İnsanlar yasadıkça (1953)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 29

Rıhtımlar Üstünde (1954)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 30

Marty (1955)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 31

80 günde devrialem (1956)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 32

Kwai Köprüsü (1957)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 33

Gigi (1958)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 34

Ben-Hur (1959)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 35

Garsoniyer (1960)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 36

Batı yakasının hikayesi (1961)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 37

Arabistanli Lawrence (1962)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 38

Tom Jones (1963)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 39

 Benim tatlı meleğim (1964)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 40

Neşeli günler (1965)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 41

Her devrin adamı (1966)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 42

Gecenin sıcağında (1967)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 43

Oliver! - Masum melekler (1968)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 44

Geceyarısı kovboyu (1969)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 45

General Patton (1970)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 46

Kanunun kuvveti (1971)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 47

Baba (1972)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 48

Belalılar (1973)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 49

Baba 2 (1974)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 50

Guguk Kuşu (1975)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 51

Rocky (1976)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 52

Annie Hall (1977)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 53

Avcı (1978)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 54

Kramer Kramer'e karşı (1979)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 55

Sıradan İnsanlar-Büyük Ceza (1980)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 56

Ateş arabaları (1981)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 57

Gandhi (1982)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 58

Sevgi sözcükleri (1983)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 59

Amadeus (1984)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 60

Benim Afrikam (1985)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 61

Müfreze (1986)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 62

Son İmparator

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 63

Yağmur Adam (1988)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 64

Bayan Daisy ve şoförü (1989)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 65

Kurtlarla dans (1990)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 66

Kuzuların Sessizliği (1991)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 67

Affedilmeyen (1992)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 68

Schindler'in Listesi (1993)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 69

Forrest Gump (1994)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 70

Cesur Yürek (1995)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 71

İngiliz hasta (1996)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 72

Titanik (1997)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 73

Aşık Shakespeare (1998)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 74

Amerikan Güzeli (1999)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 75

Gladyatör (2000)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 76

Akıl Oyunlar (2001)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 77

Chicago (2002)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 78

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 79

Milyonluk Bebek (2004)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 80

Çarpışma (I) (2004)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 81

Köstebek (2006)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 82

İhtiyarlara yer yok (2007

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 83

Milyoner (2008)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 84

Ölümcül tuzak (2008)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 85

Zoraki Kral (2010)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 86

Artist (I) (2011)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 87

Operasyon: Argo (2012)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 88

12 Yıllık Esaret (2013)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 89

Birdman veya (Cahilligin Umulmayan Erdemi) (2014)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 90

Spotlight (I) (2015)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 91

Ay Işığı (I) (2016)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 92

The Shape of Water (Suyun Sesi) (2017)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 93

Green Book (Yeşil Rehber)- (2018)

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 94

Joker  2019

Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler - 95

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