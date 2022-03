Bugüne kadar En İyi Film Oscar'ı alan filmler

Bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri için The Power of The Dog 12, Dune filmi ise 10 dalda aday olarak öne çıktı. 2022 Oscar Ödülleri, 27 Mart'ta Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenecek ve üç yıl aradan sonra ilk kez sunuculu bir törenle sahiplerini bulacak.

94. Oscar Ödülleri'nde En İyi Film kategorisinde yarışacak filmler şöyle:

Belfast

CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

İşte geçmiş yıllarda Oscar'da En İyi Film seçilen yapımlar...

(Filmlerin Oscar kazandıkları değil, çekildikleri tarihler verimiştir.)