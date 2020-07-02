Karayip Korsanları'nın yeni gözdesi Margot Robbie kimdir?

The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filmiyle büyük çıkış yakalayan ve son olarak Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) filmi ile adından söz ettiren Margot Robbie yeni filmiyle gündemde. Avusturalyalı oyuncunun yeni bir Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) filminde başrolde oynayacağı konuşuluyor. Sinema tarihinin en yüksek hasılatlı serilerinden birinde rol alacağı konuşulan oyuncu bugün (2 Temmuz 2020) itibariyle 30 yaşını kutluyor. İşte Karayip Korsanları'nın yeni gözdesi Margot Robbie'nin dünden bugüne rol aldığı filmler...

Karayip Korsanları'nın yeni gözdesi Margot Robbie kimdir? - 1

Akademi ve Altın Küre adaylığı bulunan Avustralyalı aktris ve yapımcı Margot Robbie;  kariyerine 2000'lerin sonuna doğru Avustralya yapımı bağımsız filmlerde yer alarak başladı. Daha sonra Neighbours (2008–2011) pembe dizisinde yer aldı ve performansıyla iki kez Logie Ödülü'ne aday gösterildi. Amerika'ya yerleştikten sonra ABC'de bir sezon yayınlanan Pan Am (2011–2012) dizisinde yer aldı. 2013 yılında büyük çıkışını Richard Curtis'in romantik komedi-drama filmi Zamanda Aşk ve Martin Scorsese'nin biyografik dram filmi Para Avcısı ile gerçekleştirdi. Aşk Uğruna (2015), Z for Zachariah (2015), Büyük Açık (2015), Tarzan Efsanesi (2016) ve Suicide Squad: Gerçek Kötüler (2016) gibi filmlerde yer aldıktan sonra son olarak 2017 yılında vizyona giren Ben, Tonya filminde Tonya Harding'i canlandırdı. I Tonya sinema filminde Tonya Harding rolü ile Akademi (Oscar) Ödülüne aday oldu. 2017'de Time dergisinin düzenlediği Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesinde yer aldı. Son olorak Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) ve Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn)  filmleriyle adında söz ettiren Robbie, bugünlerde ise Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) ile gündemde. İşte  Margot Robbie'nin kariyeri... 

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Margot Robbie / Neighbours
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Margot Robbie / Nickelodeon Kids Choice Awards (2009)



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Margot Robbie / I.C.U. (2009)
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Margot Robbie / Federation Square (2009)
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Margot Robbie / Pan Am (2011)
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Margot Robbie ve Lydia Wilson / About Time (2013)
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Margot Robbie Boston Bruins- New York Rangers maçı (2013)
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Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie / The Wolf of Wall Street (2013)
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Margot Robbie/ Somerset House (2013)
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Margot Robbie / Suite Française (2014)
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Margot Robbie / 71st Annual Golden Globe Awards (2014)
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Margot Robbie / Hollywood  (2014)
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Chiwetel Ejiofor, Chris Pine ve Margot Robbie / Z for Zachariah (2015)
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Rodrigo Santoro ve Margot Robbie / Focus (2015)
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Margo Robbie / 87th Annual Academy Awards (2015)
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Margot Robbie / The Big Short (2015)
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Margot Robbie / Whiskey Tango Foxtrot (2016)
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Alexander Skarsgard ve Margot Robbie i/ The Legend of Tarzan (2016)
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Margot Robbie / Suicide Squad (2016)
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Margot Robbie / 88th Annual Academy Awards (2016)
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Margot Robbie / I, Tonya (2017)
Karayip Korsanları'nın yeni gözdesi Margot Robbie kimdir? - 23
Margot Robbie ve Will Tilston / Goodbye Christopher Robin (2017)
Karayip Korsanları'nın yeni gözdesi Margot Robbie kimdir? - 24
Margot Robbie Marie Claire's Image Maker Awards (2017)
Karayip Korsanları'nın yeni gözdesi Margot Robbie kimdir? - 25
Margot Robbie / Tourism Australia: Dundee - The Son of a Legend Returns Home (2018)
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Margot Robbie / Terminal (2018)
Karayip Korsanları'nın yeni gözdesi Margot Robbie kimdir? - 27
Margot Robbie / Mary Queen of Scots (2018)
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Margot Robbie / Dreamland (2018)
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Kate McKinnon ve Margot Robbie / Bombshell (2019)
Karayip Korsanları'nın yeni gözdesi Margot Robbie kimdir? - 30
Margot Robbie / Once Upon a Time... in Hollywood (2019)
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Margot Robbie in Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (2020)

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Margot Robbie rol alacağı kesinleşen filmler

Barbie / Barbie

 Gotham City Sirens / Harley Quinn

 Marian /Marian

Joker/Harley Quinn Project / Harley Quinn  

Ruin/ Elsa Brzezina

 The Suicide Squad / Harley Quinn

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