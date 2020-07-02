Karayip Korsanları'nın yeni gözdesi Margot Robbie kimdir?
The Wolf of Wall Street (Para Avcısı) filmiyle büyük çıkış yakalayan ve son olarak Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) filmi ile adından söz ettiren Margot Robbie yeni filmiyle gündemde. Avusturalyalı oyuncunun yeni bir Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) filminde başrolde oynayacağı konuşuluyor. Sinema tarihinin en yüksek hasılatlı serilerinden birinde rol alacağı konuşulan oyuncu bugün (2 Temmuz 2020) itibariyle 30 yaşını kutluyor. İşte Karayip Korsanları'nın yeni gözdesi Margot Robbie'nin dünden bugüne rol aldığı filmler...
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Akademi ve Altın Küre adaylığı bulunan Avustralyalı aktris ve yapımcı Margot Robbie; kariyerine 2000'lerin sonuna doğru Avustralya yapımı bağımsız filmlerde yer alarak başladı. Daha sonra Neighbours (2008–2011) pembe dizisinde yer aldı ve performansıyla iki kez Logie Ödülü'ne aday gösterildi. Amerika'ya yerleştikten sonra ABC'de bir sezon yayınlanan Pan Am (2011–2012) dizisinde yer aldı. 2013 yılında büyük çıkışını Richard Curtis'in romantik komedi-drama filmi Zamanda Aşk ve Martin Scorsese'nin biyografik dram filmi Para Avcısı ile gerçekleştirdi. Aşk Uğruna (2015), Z for Zachariah (2015), Büyük Açık (2015), Tarzan Efsanesi (2016) ve Suicide Squad: Gerçek Kötüler (2016) gibi filmlerde yer aldıktan sonra son olarak 2017 yılında vizyona giren Ben, Tonya filminde Tonya Harding'i canlandırdı. I Tonya sinema filminde Tonya Harding rolü ile Akademi (Oscar) Ödülüne aday oldu. 2017'de Time dergisinin düzenlediği Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesinde yer aldı. Son olorak Bir Zamanlar Hollywood’da (Once Upon a Time in Hollywood) ve Yırtıcı Kuşlar (Ve Muhteşem Harley Quinn) filmleriyle adında söz ettiren Robbie, bugünlerde ise Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) ile gündemde. İşte Margot Robbie'nin kariyeri...
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