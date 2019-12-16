Eskişehir'de gezilecek yerler - Eskişehir'de gezilecek en güzel 10 yer

Sazova Parkı

Çok geniş bir alan üstüne kurulmuş olan Sazova Parkı, Türkiye'deki en güzel parklardan birisi. Adeta Disneyland'ın Eskişehir şubesi... Masal Şatosu, Korsan Gemisi, Sualtı Dünyası, Sabancı Uzay Evi, Hayvanat Bahçesi ve yapay bir gölet gibi içinde yok yok. Büyük-küçük demeden çok keyifli bir gün geçirebilirsiniz.