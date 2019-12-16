Eskişehir'de gezilecek yerler - Eskişehir'de gezilecek en güzel 10 yer

Eskişehir'de gezilecek yerler listemizin en başında gelen Adalar Bölgesi şehrin en ünlü bölgesi. Porsuk Çayı'nın her iki yakasına kurulu kafe ve restoranlar, bu bölgenin gece gündüz çok hareketli olmasını sağlıyor. Gondol ve bot turu yapmayı ihmal etmeyin.
Osmanlı döneminin ruhunu sokaklara taşıyan Odunpazarı Evleri'nin bulunduğu rengarenk sokaklarda gezerken, buranın neden dünya çapında bir şöhrete sahip olduğunu anlayacaksınız. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Odunpazarı'nda kendinizi tarihin yeniden canlandığı bu sıcacık sokaklara bırakın...
Tarihi Odunpazarı Evleri'nin yanında yer alan Kurşunlu Camii ve Külliyesi, geçmişten günümüzde Eskişehir'in önemli dini yapılarının başında geliyor. 16. yüzyıl Osmanlı dönemi eserlerinden olan külliye ismini kubbesinin kurşunlu kaplı olmasından alıyor.
İsmini parkın içinde bulunan 1400 metrekarelik yapay şelaleden alan Şelale Park'ta Eskişehir'in nefis panoramik manzarasını seyre dalabilirsiniz.
Odunpazarı gezintisi sonrası Eskişehir'in meşhur lezzeti çiböreği tatmayı ihmal etmeyin.
Çok geniş bir alan üstüne kurulmuş olan Sazova Parkı, Türkiye'deki en güzel parklardan birisi. Adeta Disneyland'ın Eskişehir şubesi... Masal Şatosu, Korsan Gemisi, Sualtı Dünyası, Sabancı Uzay Evi, Hayvanat Bahçesi ve yapay bir gölet gibi içinde yok yok. Büyük-küçük demeden çok keyifli bir gün geçirebilirsiniz.
Denizi olmayan Eskişehir'in gerçek deniz kumu kullanılarak yapılan yapay plajı Kentpark... Yaklaşık 300.000 metrekare alana sahip olan Kentpark'a girdiğinizde kendinizi başka bir şehirdeymiş gibi hissedeceksiniz.
Şehrin Odunpazarı Bölgesi'nde yer alan Atlıhan El Sanatları Çarşısı'nda başta lületaşından yapılmış yöresel eşyalar olmak üzere kendinize ve sevdiklerinize alabileceğiniz birçok şey bulabilirsiniz.
Eskiden sebze-meyve hali olarak kullanılan bina restore edilip gençlik merkezine dönüştürülmüş. Nostaljik ve otantik bir havaya sahip Haller Gençlik Merkezi, tam kahvenizi içip sohbet edilesi bir yer. Mazlumlar Muhallebicisi'nde meşhur sütlü tatlılarını tadımlamayı unutmayın.
Eskişehir'in imza yemeği olan Balaban Kebap tam bir lezzet patlaması. Pide, köfte, tereyağı, sos, yoğurt, ızgara biber ve domates'ten oluşan Balaban köfteyi, Fahrettin Usta ve Abdüsselam Kebap Salonu'nda tadabilirsiniz.
Odunpazarı Evleri.
Porsuk Çayı'nda gondolla gezi keyfi ünlü Venedik Kanalı'nı aratmıyor.
Sazova Parkı'ndaki Korsan Gemisi.
Lületaşı'ndan yapılma hediyelik eşyalar...
Eskişehir gece hayatı, gece gündüz demeden çok hareketli.
Odunpazarı Evleri.
Porsuk Çayı.