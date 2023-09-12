2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Portekiz’den tarihi skor ( D ve J gruplarında son durum)

Galler, Aaron Ramsey ve David Brooks'un golleriyle Letonya'yı 2-0 yendi. Galler, bu galibiyetle puanını 7'ye çıkardı.

Letonya ise puanla tanışamadı. Bu sonucun ardından Letonya'nın grupta hiçbir şansı kalmadı.

Galler, bir sonraki maçta sahasında Hırvatistan ile karşılaşacak. Letonya ise kendi sahasında Ermenistan'ı konuk edecek.