2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Portekiz’den tarihi skor ( D ve J gruplarında son durum)
Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri J Grubu'nda lider Portekiz, sahasında ağırladığı Lüksemburg'u 9-0 mağlup etti. Tarihinin en farklı galibiyetini alan Portekiz grupta 6'da 6 yaptı. İşte EURO 2024 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde D ve J gruplarında oynanan maçların sonuçları..
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 6. haftasına 5 maçla devam edildi.
EURO 2024 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde D ve J gruplarında karşılaşmalar oynandı.