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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Portekiz’den tarihi skor ( D ve J gruplarında son durum)

Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri J Grubu'nda lider Portekiz, sahasında ağırladığı Lüksemburg'u 9-0 mağlup etti. Tarihinin en farklı galibiyetini alan Portekiz grupta 6'da 6 yaptı. İşte EURO 2024 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde D ve J gruplarında oynanan maçların sonuçları..

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Portekiz’den tarihi skor ( D ve J gruplarında son durum) - 1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 6. haftasına 5 maçla devam edildi.

EURO 2024 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde D ve J gruplarında karşılaşmalar oynandı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Portekiz’den tarihi skor ( D ve J gruplarında son durum) - 2

A MİLLİ TAKIMIN GRUBUNDAKİ HIRVATİSTAN TEK GOLLE KAZANDI

A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı D Grubu mücadelesinde, 7'şer puana sahip Ermenistan ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Rakibini Andrej Kramaric'in golüyle 1-0 mağlup eden Hırvatistan, 10 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Ermenistan ise 7 puanda kaldı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Portekiz’den tarihi skor ( D ve J gruplarında son durum) - 3

GALLER KAZANDI, LETONYA'NIN ŞANSI KALMADI

Grubun diğer karşılaşmasında Galler, Letonya deplasmanında sahaya çıktı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Portekiz’den tarihi skor ( D ve J gruplarında son durum) - 4

Galler, Aaron Ramsey ve David Brooks'un golleriyle Letonya'yı 2-0 yendi. Galler, bu galibiyetle puanını 7'ye çıkardı.

Letonya ise puanla tanışamadı. Bu sonucun ardından Letonya'nın grupta hiçbir şansı kalmadı.

Galler, bir sonraki maçta sahasında Hırvatistan ile karşılaşacak. Letonya ise kendi sahasında Ermenistan'ı konuk edecek.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Portekiz’den tarihi skor ( D ve J gruplarında son durum) - 5

PORTEKİZ’DEN TARİHİ SKOR

J Grubu'ndaki karşılaşmada ise Portekiz, sahasında ağırladığı Lüksemburg'u Goncalo Inacio (2), Matias Ramos (2), Diogo Jota (2), Ricardo Horta, Bruno Fernandes ve Joao Felix'in golleriyle 9-0 mağlup etti.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Portekiz’den tarihi skor ( D ve J gruplarında son durum) - 6

Gruptaki 6 maçını da kazanan Portekiz 18 puanla liderliğini sürdürdü. Lüksemburg ise 10 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Portekiz’den tarihi skor ( D ve J gruplarında son durum) - 7

RONALDO FORMA GİYEMEDİ

Portekiz’in yıldızı Cristiano Ronaldo’nun sarı kart cezası nedeniyle forma giyemediği maçta Lüksemburg tarihi bir hezimete uğradı.

Portekiz gelecek karşılaşmada Slovakya’yı ağırlayacak.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Portekiz’den tarihi skor ( D ve J gruplarında son durum) - 8

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE

D GRUBU

Ermenistan - Hırvatistan: 0-1

Letonya - Galler: 0-2

J GRUBU

İzlanda - Bosna Hersek: 1-0

Portekiz-Lüksemburg: 9-0

Slovakya - Lihtenştayn: 3-0

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