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A Milli Takım'da gençlik ateşi: "Türkiye'nin geleceği parlak"

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık mücadelesinde Macaristan ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından İtalyan ve İspanyol basını 1-0'lık yenilgiye rağmen "Türkiye'nin gençleriyle geleceği parlak, Kenan Yıldız ve Arda Güler çok önemli şeyler vadediyor. Can Uzun ve Semih Kılıçsoy gibi yetenekler de sıra bekliyor." yorumunu yaptı. İşte A Milli Takım'da forma giyen 24 yaş altı futbolcular...

A Milli Takım'da gençlik ateşi: "Türkiye'nin geleceği parlak" - 1

A Milli Takım, EURO 2024'e 82 gün kala hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Ancak mağlubiyete rağmen İspanyol ve İtalyan basını ay-yıldızlı ekibe övgülerde bulundu. 

Avrupa basını, "Türkiye'nin gençleriyle geleceği parlak, Kenan Yıldız  ve Arda Güler çok önemli şeyler vadediyor. Can Uzun ve Semih Kılıçsoy gibi yetenekler de sıra bekliyor." ifadelerini kullandı.

İşte A Milli Takım'da forma giyen 24 yaş altı futbolcular ve güncel takımları...

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A Milli Takım'da gençlik ateşi: "Türkiye'nin geleceği parlak" - 2

Ferdi Kadıoğlu | 24 Yaş | Fenerbahçe

A Milli Takım'da gençlik ateşi: "Türkiye'nin geleceği parlak" - 3

Abdülkadir Ömür | 24 Yaş | Hull City

A Milli Takım'da gençlik ateşi: "Türkiye'nin geleceği parlak" - 4

Mert Müldür | 24 Yaş | Fenerbahçe

A Milli Takım'da gençlik ateşi: "Türkiye'nin geleceği parlak" - 5

Ozan Kabak | 23 Yaş | Hoffenheim

A Milli Takım'da gençlik ateşi: "Türkiye'nin geleceği parlak" - 6

Barış Alper Yılmaz | 23 Yaş | Galatasaray

A Milli Takım'da gençlik ateşi: "Türkiye'nin geleceği parlak" - 7

Cenk Özkacar | 23 Yaş | Valencia

A Milli Takım'da gençlik ateşi: "Türkiye'nin geleceği parlak" - 8

Orkun Kökçü | 23 Yaş | Benfica

A Milli Takım'da gençlik ateşi: "Türkiye'nin geleceği parlak" - 9

Yunus Akgün | 23 Yaş | Leicester City

A Milli Takım'da gençlik ateşi: "Türkiye'nin geleceği parlak" - 10

Can Uzun | 19 Yaş | FC Nürnberg

A Milli Takım'da gençlik ateşi: "Türkiye'nin geleceği parlak" - 11

Arda Güler | 19 Yaş | Real Madrid

A Milli Takım'da gençlik ateşi: "Türkiye'nin geleceği parlak" - 12

Kenan Yıldız | 18 Yaş | Juventus

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