A Milli Takım'da gençlik ateşi: "Türkiye'nin geleceği parlak"

A Milli Takım, EURO 2024'e 82 gün kala hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Ancak mağlubiyete rağmen İspanyol ve İtalyan basını ay-yıldızlı ekibe övgülerde bulundu.

Avrupa basını, "Türkiye'nin gençleriyle geleceği parlak, Kenan Yıldız ve Arda Güler çok önemli şeyler vadediyor. Can Uzun ve Semih Kılıçsoy gibi yetenekler de sıra bekliyor." ifadelerini kullandı.

İşte A Milli Takım'da forma giyen 24 yaş altı futbolcular ve güncel takımları...