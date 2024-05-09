Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut çay bahçesine girdi, çay topladı
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ile birlikte Ziraat Çay Bahçesi'ne girerek ilk kez eline aldığı çay makasıyla hasat gerçekleştirdi.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 2024 yılı yaş çay sezonu 4 Mayıs Cumartesi günü açıldı ve yaklaşık 200 bin üretici hasatlarını gerçekleştirmeye başladı.
Bugün de Çaykur Rizespor’un başarılı teknik direktörü İlhan Palut ve ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Ziraat Çay Bahçesi'ne girdi.
İlhan Palut, ilk kez eline aldığı çay makasıyla hasat gerçekleştirdi. Başarılı teknik adam, Rize’de içtiği çayı başka yerde içemediğini söyledi.