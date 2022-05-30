ABD'de yanlış alarm izdihama neden oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde boks maçının ardından çıkan yüksek ses üzerine taraftarlar silahlı saldırı paniğine kapıldı. Seyirciler korkuyla siper almaya çalışırken 10 kişi hafif şekilde yaralandı. Seyirciler arasında şarkıcı Madonna da vardı.

Haberler - NTV Haber 30.05.2022 - 06:54 | Son Güncelleme : 30.05.2022 - 07:00

ABD'de yanlış alarm izdihama neden oldu - 1

Olay New York kentindeki Barclays Center'da meydana geldi.

ABD'de yanlış alarm izdihama neden oldu - 2

Hafif siklet boks karşılaşmasının bitimiyle salondan çıkmaya başlayan taraftarlar dışarıdan gelen yüksek bir ses duydu. Ardından salonda silahlı saldırı paniği yaşandı.

ABD'de yanlış alarm izdihama neden oldu - 3

New York polisi, olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu, silahlı saldırı tehdidin bulunmadığını aktardı.

ABD'de yanlış alarm izdihama neden oldu - 4

Hafif siklet boks karşılaşmasının bitimiyle salondan çıkmaya başlayan taraftarlar dışarıdan gelen yüksek bir ses duydu. Ardından salonda silahlı saldırı paniği yaşandı.

ABD'de yanlış alarm izdihama neden oldu - 5

SEYİRCİLER ARASINDA MADONNA DA VARDI

Seyirciler arasında şarkıcı Madonna ve tenisçi Naomi Osaka da vardı.

ABD'de yanlış alarm izdihama neden oldu - 6
ABD'de yanlış alarm izdihama neden oldu - 7
ABD'de yanlış alarm izdihama neden oldu - 8

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER