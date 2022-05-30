ABD'de yanlış alarm izdihama neden oldu

Haberler - NTV Haber 30.05.2022 - 06:54 | Son Güncelleme : 30.05.2022 - 07:00
Olay New York kentindeki Barclays Center'da meydana geldi.
Hafif siklet boks karşılaşmasının bitimiyle salondan çıkmaya başlayan taraftarlar dışarıdan gelen yüksek bir ses duydu. Ardından salonda silahlı saldırı paniği yaşandı.
New York polisi, olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu, silahlı saldırı tehdidin bulunmadığını aktardı.
Hafif siklet boks karşılaşmasının bitimiyle salondan çıkmaya başlayan taraftarlar dışarıdan gelen yüksek bir ses duydu. Ardından salonda silahlı saldırı paniği yaşandı.
Seyirciler arasında şarkıcı Madonna ve tenisçi Naomi Osaka da vardı.