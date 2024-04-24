Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları'nın maç tarihi
Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, FIVB Milletler Ligi (VNL) geniş kadrosu belirlendi. Son şampiyon milliler, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlılar, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek. Peki, Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman?
Dünya 1 numarası "Filenin Sultanları"nın 2024 Milletler Ligi geniş kadrosu belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre "Filenin Sultanları", 2024 yılındaki ilk sınavını VNL'de verecek.