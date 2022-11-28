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Aboubakar tarihe geçti, Sırbistan 1 puana razı oldu

2022 Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Sırbistan ile Kamerun sahadan 3-3'lük skor ile berabere ayrıldı. V.Aboubakar, 1966'dan bu yana oyuna sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu olmayı başardı.

Aboubakar tarihe geçti, Sırbistan 1 puana razı oldu - 1

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Kamerun ile Sırbistan karşılaştı. İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez kozlarını paylaştı.

Aboubakar tarihe geçti, Sırbistan 1 puana razı oldu - 2

Kamerun maçın 29. dakikasında J. Castelletto ile bulduğu gol ile 1-0 öne geçti.

Aboubakar tarihe geçti, Sırbistan 1 puana razı oldu - 3

Ancak Sırbistan, ilk yarının uzatma dakikalarında 45+1 S. Pavlovic ve 45+3'te S. Milinkovic-Savic golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitmeyi başardı.

Aboubakar tarihe geçti, Sırbistan 1 puana razı oldu - 4

Maçın devamında ise 55. dakikada oyuna giren V. Aboubakar 64. dakikada skoru 2-1'e taşırken 66. dakikada asist yaptı.

Aboubakar tarihe geçti, Sırbistan 1 puana razı oldu - 5

Kamerun, Choupo Moting'in golüyle skoru 3-3'e taşıdı.

Aboubakar tarihe geçti, Sırbistan 1 puana razı oldu - 6

Opta verilerine göre, Vincent Aboubakar, 1966'dan bu yana oyuna sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu.

Aboubakar tarihe geçti, Sırbistan 1 puana razı oldu - 7

Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamurun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

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