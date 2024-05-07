Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Final Four için sahada
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5. maçında Fransa'da Monaco ile kozlarını paylaşacak. Son maçta sahasında Monaco'ya 65-62 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, seride durumun 2-2'ye gelmesine engel olmadı. Final Four bileti alabilmek için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe Beko, Monaco'yu Fransa'da yenerek turu atlamak istiyor. Peki, Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5. maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Monaco ile kritik bir maça çıkacak. Seride durumun 2-2 olmasıyla birlikte son maçı kazanan takım adını Final Four'a yazdıracak. Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'yu yenip, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek Dörtlü Final'e gitmek istiyor. Peki, Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?