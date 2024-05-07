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Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Final Four için sahada

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5. maçında Fransa'da Monaco ile kozlarını paylaşacak. Son maçta sahasında Monaco'ya 65-62 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, seride durumun 2-2'ye gelmesine engel olmadı. Final Four bileti alabilmek için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe Beko, Monaco'yu Fransa'da yenerek turu atlamak istiyor. Peki, Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Final Four için sahada - 1

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5. maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Monaco ile kritik bir maça çıkacak. Seride durumun 2-2 olmasıyla birlikte son maçı kazanan takım adını Final Four'a yazdıracak. Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'yu yenip, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek Dörtlü Final'e gitmek istiyor. Peki, Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Final Four için sahada - 2

MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final 5. ve son maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Monaco ekibiyle karşılaşacak.

Salle Gaston Medecin'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Final Four için sahada - 3

SERİDE DURUM 2-2

Sarı-lacivertliler çeyrek final etabının ilk maçında rakibini deplasmanda 95-91 yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci iç saha maçını 93-88 kazanan Monaco, durumu 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe Beko, İstanbul'da oynanan karşılaşmaların ilkinden 89-78 galip gelerek play-off çeyrek final etabında 2-1 öne geçerken, diğer mücadele ise Fransa temsilcisinin 65-62 üstünlüğüyle tamamladı ve seride durum 2-2'e geldi.

Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Final Four için sahada - 4

Yarın oynanacak çeyrek final etabının 5. ve son maçını kazanan ekip, adını 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yazdıracak.

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